Anders Hofman kan godt lide at presse citronen og gå lidt længere, end andre har gået før.

I februar blev den danske triatlet således den første i verden til at gennemføre en ironman på Antarktis, og det skete ikke uden udfordringer undervejs.

Nu vil Anders Hofman dog forsøge sig med en helt ny udfordring. Noget, han har drømt om i mange flere år end at skrive verdenshistorie på Antarktis.

»Det er tid til at forfølge nogle drømme, der ikke er blevet ordentligt forfulgt,« fortæller Anders Hofman til B.T.

It's time to dream. #limitationsareperceptions

Gennem de seneste dage har han på Instagram løftet lidt af sløret for, at der skal ske noget med enfodbold. 'Det er tid til at drømme,' står der til en video af, at han spiller fodbold, mens han på et andet bærer en fodboldtrøje med teksten 'Project 30', og han bekræfter, at det kommende projekt omhandler fodbold.

Den 30-årige triatlet kan dog ikke fortælle meget mere om, hvad projektet reelt set går ud på. Der arbejdes stadig på nogle ting bag kulissen, fortæller han.

Anders Hofman har tidligere spillet fodbold i Københavnerserien og Danmarksserien, og fodbold fyldte meget i hans liv, fra han var seks år og op gennem teenageårene.

Selv om han ikke har spillet seriøst i en håndfuld år, garanterer han, at det ikke er tale om noget halvhjertet projekt.

»Projekt Iceman var ikke en drøm, men det var et mål at vise det, jeg troede på omkring budskabet bag. Nu tænker jeg så, at det er tid til at gå efter drømmene. Budskabet bliver i samme dur, men bare i en anden form for vildt projekt,« fortæller han.

På sin hjemmeside beskriver Anders Hofman, at formålet med hans 'Iceman' var at 'inspirere folk til at følge deres vildeste drømme' og 'at finde troen på sig selv'. Den ballast, han fik med fra Antarktis, skal bruges her.

»Jeg mener helt klart, jeg kan bruge det til at turde udfordre mig selv og sætte barren højt i forhold til min mentalitet og arbejdsmoral. Så kan vi godt opnå noget, som få måske tror er muligt,« siger Anders Hofman.