Volleyballlandsholdet stiller ikke op til EM-kvalifikationskampene, der skulle have været spillet i januar.

Det danske herrelandshold i volleyball trækker sig fra kvalifikationen til næste års EM.

Det oplyser Volleyball Danmark i en pressemeddelelse.

Kampene skulle have været spillet i januar, men forbundet ønsker ikke at sende spillerne afsted, som coronasituationen ser ud i øjeblikket.

Volleyball Danmark havde anmodet Det Europæiske Volleyballforbund, CEV, om at flytte kampene til maj, men forslaget er blevet afvist.

Danmark var i pulje med Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Nordmakedonien. EM-kvalifikationskampene skulle have været afviklet over to stævner, hvoraf det ene skulle have været afholdt i Slagelse 8.-10. januar.

