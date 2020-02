I fremtiden skal færre blive afhængige af spil.

Derfor lancerer Danske Spil nu 10 forslag til, hvordan spillebranchen kan reguleres.

Blandt andet skal det forbydes at reklamere for spil under sportsbegivenheder. Det skal ligeledes være slut med at bruge kendte mennesker i spilreklamer.

Derudover skal det ikke længere være lovligt at udbyde spilbonusser, der lokker folk til hurtige indskud.

Danske Spil foreslår 10 nye regler Den senest tilgængelige årsrapport fra Spillemyndigheden viser, at danske spillere i 2018 tabte 9,7 milliarder kroner til udbyderne. På hjælpelinjer landet over meldes det, at særligt flere og flere mænd spiller. Også mange unge under 18 år går i kiosken og sætter penge på et sportsvæddemål i håb om en hurtig gevinst. Derfor skal der nu indføres et nyt sæt spilleregler, der skal regulere branchen, så færre ender med spilleproblemer og gæld. Det mener Danske Spil, som fremsætter en række forslag. Læs mere her: Krav om id ved køb af væddemål i butikker. Forbud mod reklamer under livesport i tv. Forbud mod spilbonusser, hvor man eksempelvis kan få 500 gratis kroner at spille for, til gengæld for at man spiller pengene igennem flere gange før udbetaling. Ingen spilreklamer målrettet børn og unge. Ingen tv-reklamer for kviklån og spil i samme reklameblok. Ingen kasinoreklamer i tv. Ingen kendte personer i spilreklamer. Indførelse af tabsgrænse. Forbud mod VIP-programmer. Forbud mod affliate-partnere (aktører, der hyres til at trække kunder ind til spiludbydernes hjemmesider) (Kilde: Danske Spil) /ritzau/

»Vi må bare konstatere, at det for nuværende simpelthen ikke er godt nok,« siger Stine Hove Marsling, direktør for ansvarlighed hos Danske Spil:

»Vi er nødt til at tage aktive skridt over hele branchen for at sikre et ordentligt og ansvarligt spillemarked.«

På syv år er antallet af spillereklamer næsten blevet tre gange så mange og lokker både unge og gamle.

Den senest tilgængelige årsrapport fra Spillemyndigheden viser, at danske spillere i 2018 tabte 9,7 milliarder kroner til udbyderne.

Hos Center for Ludomani er centerleder Michael Bay Jørsel glad for forslagene.

En samlet pakke fra en stor udbyder som Danske Spil kan måske endelig være med til at rykke på området, siger han.

»Jeg tror, der er et momentum i, at de politiske vinde blæser i retning af regulering på eksempelvis reklamer for spil. Nu indkalder skatteministeren (Morten Bødskov (S), red.) til møde i løbet af foråret, og der må jeg formode, der kommer ændringer,« siger Michael Bay Jørsel.

Det er udbyderen Unibet, der bruger Brian Laudrup i sine reklamer, som Michael Bay Jørsel henviser til.

Kindred Group, der ejer blandt andet Unibet, har ikke ønsket at udtale sig inden et branchemøde, der skal foregå onsdag

Skatteminister Morten Bødskov (S) hilser forslagene velkommen. Han fortæller, at regeringen deler ambitionerne om at komme problemerne til livs.

»Nogle af initiativerne indgår allerede i regeringens overvejelser og vil også indgå i de forhandlinger, jeg senere skal have med aftalepartierne på spilområdet,« skriver Morten Bødskov i en skriftlig kommentar til Ritzau.

/ritzau/