Reglerne for markedsføring af pengespil skal reguleres hårdere, mener Danske spil.

Fra 2017 til 2019 steg antallet af danskere, som har ladet sig udelukke fra at kunne spille på nettet via det offentlige register ROFUS, med 35 procent. Fra 12.900 personer til 17.300 personer.

Det er ifølge Danske Spil en af flere grunde til, at der bør lovgives strengere i forhold til især markedsføring af pengespil.

- Det har taget overhånd med alle de mange spiltilbud, som blandt andre tv-seere får kastet i hovedet, lyder det fra Danske Spils administrerende direktør, Susanne Mørch Koch.

- Der er efterhånden ingen grænser for, hvor mange free spins og bonusser spillerne fristes med. Samtidig ved vi fra forskningen, at målrettede tilbud om spilbonusser er en af de ting, som kan få sårbare mennesker ud i spilproblemer.

- Vi ser derfor gerne, at der kommer et totalforbud mod spilbonusser.

Hun mener, at de nuværende værn mod, at folk udvikler ludomani, er utilstrækkelige, i forhold til hvor intensiv markedsføringen fra mange spiludbydere er.

- Det er i alles interesse, at vi har et spillemarked, hvor spil forbliver den underholdning, det skal være.

- Derfor mener vi, at det er nødvendigt at stramme nettet og regulere spillemarkedet yderligere. Og hvis det skal virke, kræver det, at der er ens regler for alle spiludbydere i Danmark, siger Susanne Mørch Koch.

Der er næppe mange danske fodboldseere, som ikke har set Brian Laudrup tone frem i reklamer for Unibet før, under og efter fodboldkampe.

Men det skal være slut, hvis det står til Danske Spil. Spilfirmaer skal ikke kunne bruge kendte mennesker i reklamer, fordi idoler i højere grad er med til at friste unge mennesker, som er de mest sårbare i forhold til at lade sig drage.

De ti forslag fra Danske Spil til regeringen er:

1. Krav om id ved køb af væddemål i butikker.2. Forbud mod reklamer under livesport i tv.3. Forbud mod spilbonusser.4. Ingen spilreklamer målrettet børn og unge.5. Ingen tv-reklamer for kviklån og spil i samme reklameblok.6. Ingen kasinoreklamer i tv.7. Ingen kendte personer i spilreklamer.8. Indførelse af tabsgrænse.9. Forbud mod VIP-programmer.10. Forbud mod affliate-partnere.

/ritzau/