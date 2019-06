Danmark tog guld i herrernes singlesculler og damefirer uden styrmand i polske Poznan.

Der var dobbelt op på dansk guldfest, da World Cup-stævnet i roning i polske Poznan søndag blev afsluttet.

Her vandt både Sverri S. Nielsen i herrernes singlesculler og den danske damefirer uden styrmand guld.

Førstnævnte vandt A-finalen i overbevisende stil. Nielsen kom således i mål lidt over to sekunder foran hviderussiske Pilip Pavukou og næsten tre sekunder foran cubanske Angel Fournier Rodrigues på tredjepladsen.

- Jeg fulgte egentlig bare den samme opskrift som i de tidligere løb hernede, hvor jeg gik ud og satte de andre under pres med det samme, siger Sverri S. Nielsen i en pressemeddelelse.

- Jeg var egentlig overrasket over, hvor let det gik hen over midterstykket, og hvor meget overskud jeg havde.

- Jeg ville ikke presse alt for meget på, men jeg kunne se, at hver gang jeg rykkede, så skabte jeg afstand ned til konkurrenterne.

En smule tættere var det for den danske damefirer med Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen.

De førte ganske vist fra start til slut, men kom i mål med lidt over et sekund ned til kvartetten fra Kina.

Dermed viser flere af de danske roere gode takter inden VM, der afholdes i slutningen af august, hvor der er OL-billetter på spil.

/ritzau/