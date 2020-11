Gymnasiekammeraterne Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen er på få år gået fra at have en god idé til at være ejere af millionforretningen Better Collective.

Men det er ikke den eneste virksomhed, som makkerparret ejer, og det rejser nu spørgsmålet om en mulig interessekonflikt.

Better Collective, der beskæftiger sig med udvikling af digitale platforme med blandt andet spiltips, valgte i marts i år at opkøbe det store, danske esportsmedie HLTV.org for op mod 257 millioner danske kroner.

HLTV er et site, der bringer indhold og nyheder om Counter-Strike, og som også står for verdensranglisten i det populære skydespil. En liste, som Astralis i årevis har befundet sig i toppen af, og som har en stor indflydelse på både hold og spilleres værdi.

Christian Kirk Rasmussen er den ene mand bag danske Better Collective, der på rekordtid har vokset sig til en millionforretning. Foto: Pressefoto/Better Collective

Der er sågar mange professionelle spillere, der i deres kontrakter har indskrevet bonusser, der baserer sig efter, hvor højt de befinder sig på HLTV's verdensrangliste.

Men netop Astralis har de danske millionærer også en interesse i, og det er her, interessekonflikten opstår. Gennem venturefonden Bumble Ventures ejer de nemlig også 5,09 procent af den danske esportsorganisation.

Det fremgår af Astralis Groups børsintroduktion, der kom frem allerede i november 2019.

Dobbeltrollen er allerede blevet omtalt hos adskillige mindre internationale esportsmedier og på sociale medier, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man kan eje et stort medie som HLTV og samtidig have en andel i en af de største organisationer.

Lukas 'gla1ve' Egholm Rossander (tv.) og Emil 'magisk' Reif (th.) er to af stjernerne på det danske Counter-Strike-hold Astralis. Foto: Philip Davali

Det er nemlig aldrig blevet deklareret nogle steder, at det danske makkerpar, der har over 700 millioner kroner hver i værdipapirer, har en fod i begge lejre.

B.T. har været i kontakt med Poul Broberg, der er chef for Public Affairs hos Danmarks Idrætsforbund. Han vil ikke kommentere på den konkrete sag, men kan i stedet sætte ord på dobbeltroller i sportens verden helt generelt.

Der er nemlig en problemstilling, der er nødvendig at tage hånd om.

»Du er nødt til at kigge ned i at lave nogle meget, meget klokkeklare og holdbare regler for det. Så ved jeg godt, at man kan tegne forskellige selskaber med den samme reelle ejer og lave andre små tricks, og derfor handler det virkelig om grundigt at kunne afgøre, hvilke selskaber man har i forskellige klubber. Og så skal man på sigt se på, om der skal være et forbud mod det.«

Jesper Søgaard ejer sammen med sin gamle gymnasieven en andel i Danmarks største esportsorganisation Astralis, mens han også er ejeren af verdens største Counter-Strike-medie HLTV. Foto: Pressefoto/Better Collective

B.T. har på baggrund af sagen været i kontakt med Jesper Søgaard, der er administrerende direktør i Better Collective.

Befinder du og din partner jer ikke i en situation, hvor der er tale om en interessekonflikt?

»Jeg synes, det er et helt fair spørgsmål at stille, men nej, det er der ikke,« siger Jesper Søgaard.

»Da vi købte HLTV af stifterne, blev der lavet en treårig aftale, hvor de skulle stå for at drive HLTV. Aftalen var altså skruet sådan sammen, at vi ikke kan influere HLTV i den periode. Den løber til og med februar 2023, og det er derfor udelukkende stifterne, der bestemmer indtil da. Journalisterne på HLTV kan, som de altid har gjort, frit dække Astralis, ligesom de kan dække andre professionelle esportshold og organisationer.«

Men det er uanset hvad jer, der står som ejere. Er det ikke et problem?

»Som sagt så synes jeg, det er et fair spørgsmål, og derfor havde vi i sidste uge også et møde med journalisterne fra HLTV, hvor jeg forklarede dem, hvordan vi investerede i Astralis, og der blev beslutningen også, at vi vil udarbejde en disclaimer, som så skal sættes på i forbindelse med Astralis-indhold på HLTV. Det gør vi for at sikre, at der kommer helt rene linjer, og det er under udarbejdelse lige nu.«

Hvad har gjort, at I er kommet frem til den?

»Da der kom opmærksomhed på sagen, besluttede vi at kalde journalisterne til møde for at forklare, hvordan det hele hænger sammen. For vi har jo ikke engang kunnet påvirke HLTV, selv hvis vi ville, på grund af den kontrakt, vi har lavet. På den måde har der ikke været en konflikt, men det handler også om, hvordan det ser ud udefra, og derfor besluttede vi at lave den disclaimer.«

Hvorfor kommer den først nu?

»Der vil jeg godt lægge mig ned og sige, at vi nok skulle have været mere proaktive. Det forholdt sig sådan, at det her ejerskab var journalisterne heller ikke klar over på HLTV, og fra vores stol er det også noget helt andet end Bumble Ventures. Men set i bagklogskabens lys, så skulle vi nok have været proaktive på det punkt.«

HLTV står også for verdensranglisten, og den har indflydelse på hold, spilleres værdi og sågar løn. Er det ikke et problem, når I så har en andel i et hold som Astralis?

»Selve verdensranglisten er drevet rent af data og resultater. Det er udelukkende det, der styrer den. Og vi har reelt ingen indflydelse på noget af driften hos HLTV. Det har vi hverken lyst til eller kontraktuelt mulighed for i forhold til den aftale, der er indgået. Den gør, at det er stifterne – og udelukkende dem – der bestemmer indtil februar 2023. Derfor er der reelt ingen interessekonflikt.«

Nu gælder den aftale så for de næste små tre år. Hvad så derefter? Skal der gøres noget yderligere for at sikre jer, at der er rene linjer?

»For os er det virkelig vigtigt, at der ikke kan være tvivl om integriteten i HLTV, og også til den tid vil vi sørge for, at der er fuld transparens om forholdene. Vores første skridt bliver den her disclaimer, som vi kommer ud med, men til den tid tør jeg også godt sige, at vi nok skal finde en løsning, der gør, at der ikke er tvivl om noget som helst.«