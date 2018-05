Danmarks badmintonkvinder bragte sig foran med 3-0 og sikrede dermed åbningssejr over Rusland i Uber Cup.

Bangkok. Danmarks kvindelandshold i badminton fik søndag en god start på Uber Cup, der fungerer som kvindernes VM for hold.

I den første gruppekamp i Bangkok bragte Danmark sig foran 3-0 mod Rusland, og da der spilles bedst af fem kampe, var den danske sejr allerede i hus inden de to afsluttende kampe.

Line Kjærsfeldt sikrede sejren, da hun i den tredje kamp slog Natalia Perminova med 21-15, 17-21, 21-6.

Forinden havde Mia Blichfeldt bragt Danmark foran med 1-0 med sejren i tre sæt over Evgeniya Kosetskaya. Her fik den 20-årige dansker revanche for nederlaget i EM-semifinalen til den samme russer.

Efterfølgende sejrede damedoublen med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard ligeledes i tre sæt.

I de sidste to kampe skal damedoublen med Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby samt Natalia Koch Rohde i single i aktion.

Danmark og Rusland er placeret i gruppe C, der også tæller Sydkorea og Mauritius. De to hold mødtes tidligere søndag, hvor Sydkorea levede op til favoritværdigheden og vandt 5-0.

Det danske herrehold, der er i Bangkok for at forsvare titlen i herrernes hold-VM, Thomas Cup, spiller den første kamp mandag mod Algeriet.

