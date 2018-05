Der kigges målrettet på EM og VM, når Danmarks bedste kajakroere dyster på ungarsk vand i denne weekend.

Szeged. Når det danske sprintlandshold i kajak fra fredag til søndag deltager i årets første World Cup-stævne i ungarske Szeged, bliver det med et mere snævert fokus.

Det handler for de danske roere om at præstere på højeste niveau ved EM i Serbien i juni og VM i Portugal i august - og på længere sigt OL i Tokyo om to år.

Danskerne skal kun koncentrere sig om deres favoritdiscipliner og deltager af samme grund kun i dem.

- Vi vil gerne se, hvor roerne står i deres primære løb i forhold til deres internationale konkurrenter.

- Derfor har vi valgt at lægge tyngde på de løb frem for at sprede os og tage sekundære løb med, siger Lars Robl, sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund, i en pressemeddelelse.

Det betyder, at René Holten Poulsen kun ror enerkajak i Szeged over 1000 og 500 meter og ikke stiller op på længere distancer og heller ikke i toerkajak.

- Prioriteringen er sket i samråd med René, så må vi efter Szeged se, om der er basis for at ændre på den prioritering, siger Lars Robl.

Også Emma Aastrand Jørgensen skal holde fokus på 200 og 500 meter enerkajak.

For OL-sølvvinderen bliver der tale om den første konkurrence i år, da hun stod over sæsonåbneren Copenhagen Spring Regatta i april.

- Emma led af træthed ovenpå vores træningslejr i Florida. Det viste sig, at hun havde jernmangel. Nu er der taget hånd om det, og hun glæder sig til at komme i konkurrence, siger Lars Robl.

Efter weekendens strabadser i Ungarn stiller det danske sprintlandshold op til World Cup-stævnet i tyske Duisburg 25.-27. maj.

/ritzau/