De danske judokæmpere Lærke Olsen og Emilie Sook tabte begge deres første kamp ved European Games i Minsk.

De danske judokvinder er færdige ved European Games i Minsk, inden de for alvor kom i gang med turneringen.

Således tabte først Lærke Olsen og siden Emilie Sook deres indledende kamp i 16.-delsfinalen.

Lærke Olsen var første dansker i aktion på den midterste måtte, og i 63 kilo-klassen måtte hun se sig slået af italieneren Edwige Gwend.

Olsen var domineret i det meste af kampen, og italieneren sejrede på tre danske straffe (shido). Kendelser, som Olsen langt fra var enig i. Hun var tydeligt frustreret, da hun forlod arenaen.

- Det var meget frustrerende, fordi jeg fik den anden straf for passivitet, da jeg lige havde angrebet to gange i træk. Det kan man jo ikke give en straf for. Dommerne så den ikke engang igennem på video, siger Lærke Olsen.

- Straffen satte mig under pres, for nu skulle jeg angribe, og så fik jeg en straf mere for et dårligt angreb.

Lærke Olsen var ellers kommet til Minsk med forhåbningen om at nå langt og hente point til OL-kvalifikationen.

- Jeg havde forventet top-7 med et mål om en medalje. For os er European Games også EM, så det gør lidt mere ondt at tabe, siger hun efter at have sundet sig ovenpå nederlaget.

En halv time efter Olsens nederlag formåede Emilie Sook ikke at nå længere i turneringen.

I 70 kilo-klassen måtte hun se sig slået af Daria Pogorzelec fra Polen. Kampen blev afgjort, da danskeren trådte ud af måtten.

- Dommen var i gråzonen, men jeg accepterer den. Det var en taktisk fejl af mig. Det blev en meget taktisk kamp, og jeg formåede aldrig at få overtaget. Jeg er meget skuffet, siger Emilie Sook.

Hun havde håbet at komme på medaljeskamlen senere søndag.

- Jeg har følt, at min form har været opadgående hele året, og jeg er kommet tættere og tættere på medaljerne, så ambitionen var - hvis alt gik op i en højere enhed - at få medalje.

- Jeg er glad at have været med til en forpremiere for OL, hvis jeg skulle være så heldig at komme med til Tokyo. Det var en god test, men jeg er ked af, at jeg ikke fik vist, hvad jeg kan, siger Emilie Sook.

/ritzau/