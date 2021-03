De danske herresingler Anders Antonsen og Rasmus Gemke gik sikkert videre fra første runde i All England.

Der var et hav af danskere i aktion ved badmintonturneringen All England onsdag.

De to danske herresingler Anders Antonsen og Rasmus Gemke kom godt fra start i den prestigefyldte turnering.

Anders Antonsen gik videre til anden runde efter en overbevisende sejr på 21-14, 21-18 over franskmanden Brice Leverdez.

I første sæt var Anders Antonsen bagud 3-5 og lidt senere 9-10, men danskeren trak fra og kom foran 15-10.

Derfra så Anders Antonsen sig ikke tilbage og vandt sikkert første sæt.

Det blev mere jævnbyrdigt i andet sæt, hvor franskmanden fulgte bedre med og tilmed kom foran 15-13.

Igen vendte Anders Antonsen billedet og kom foran 18-15, men Brice Leverdez reducerede til 17-18 og kort efter 18-19.

Brice Leverdez kom dog ikke tættere på en udligning i sæt, og i stedet vandt Anders Antonsen opgøret.

Tidligere onsdag vandt Rasmus Gemke 21-13, 21-18 over japanske Kento Nishimoto og er dermed ligeledes videre til næste runde.

To danske damesingler gik også videre onsdag.

Line Christophersen vandt 21-12, 21-11 over slovakken Martina Repiska. Mia Blichfeldt fulgte trop senere onsdag uden at spille kampen til ende.

Blichfeldt var foran 21-8, 10-4 mod indiske Saina Nehwal, som trak sig med en skade.

Line Kjærsfeldt er til gengæld ude efter nederlag i første runde til japaneren Aya Ohori, som vandt 21-16, 21-10.

En lang række danske doubler var også i aktion onsdag. Blandt andre gik herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen videre.

Den rutinerede duo vandt 21-17, 21-15 over landsmændene Philip Klindt og Mads Thøgersen.

Senere onsdag skal Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus også i aktion på en dag, hvor hele kampprogrammet er blevet skubbet grundet coronakaos tirsdag, hvor flere deltagere blev testet positive for senere at finde ud af, at der var tale om fejlagtige prøver.

/ritzau/