Begge de to danske herredoubler var ude i tre tætte sæt, men røg begge ud af China Open.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kommer ikke til at forsvare deres titel ved China Open.

Den danske badmintondouble røg torsdag ud af turneringen efter et nederlag i tre tætte sæt til Yew Sin Ong og Ee Yi Teo fra Malaysia. Danskerne tabte med cifrene 18-21, 21-14, 23-25.

Også den anden danske herredouble i turneringen med Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen var ude i et drama, inden de måtte se sig slået.

Her var det også et malaysisk par, der trak det længste strå i en yderst tæt affære, der endte med et dansk nederlag på 13-21, 24-22, 25-27 efter 71 minutters badminton.

Begge kampe var i anden runde og gjaldt billetter til kvartfinalerne, som dermed bliver uden dansk deltagelse.

Tidligere på dagen sikrede Anders Antonsen sig til gengæld en plads i kvartfinalen i herresingle, da han slog landsmanden Rasmus Gemke i to sæt.

Også damedoublen med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard har en chance for at spille sig i kvartfinalen, når de møder femteseedede Greysia Polii og Apriyani Rahayu fra Indonesien i anden runde.

/ritzau/