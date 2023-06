Herhjemme siger navnet Emil Wagner måske ikke det store hos mange. Men i USA har han netop for alvor slået sit navn fast.

Det skete, da han lørdag vandt All American-turneringen Lake Hartwell i sportsfiskeri. En af de største turneringer inden for amerikansk sportsfiskeri.

Med sejren følger en stribe af goder.

120.000 dollar, knap 830.000 kroner, i præmiepenge, tv-omtale på tv-stationen CBS, sponsorater og kvalifikation til flere og prominente turneringer, fortæller Emil Wagner til B.T.

Emil med sin check efter sejren. Foto: Privatfoto.

»Det var det helt store mål, jeg havde og har arbejdet på de seneste to år. Det var virkelig fantastisk.«

»Der var mange af mine venner, der var mødt op for at supporte mig, og turneringen var på en sø i den region, jeg bor i. Så det gjorde oplevelsen endnu større,« lyder det fra Emil Wagner.

Turneringen, der foregik i South Carolina, USA, varede over tre dage.

Efter første dag indtog Emil Wagner andenpladsen – og dagen efter førstepladsen. Den holdt han på tredjedagen.

»Jeg inviterede alle dem, der var mødt op for at supporte mig, på middag samme aften. Vi drak en hel del øl og drak shot ud af munden på metalfisken i det flotte trofæ. jeg fik.

»Og aftenen efter var det mig en stor fornøjelse at invitere mine forældre og to yngste brødre ud til middag.«

Undervejs i turneringen sov han to-tre timer hver nat og var oppe klokken 4 for at være klar, når startskuddet lød ved solopgang.

»Jeg må tage de fem største fisk med ind, og de skal være livlige, da de bliver lukket ud igen, så snart de er vejet. Omkring middag havde jeg som forventet fanget rigtig mange flotte fisk, men jeg vidste dog, at det ikke ville være nok til at vinde.«

Emil Wagner er født i København, men har boet det meste af sit liv i USA. Foto: Privatfoto.

Emil Wagner forklarer, at den klart største fisk, han fangede undervejs, endte med at slippe væk tæt ved båden.

»Det kommer uden tvivl til at se fantastisk ud, når tv-udsendelsen er klar, men for mig var det den ultimative katastrofe. Jeg skreg nogle meget grimme ord ud over alle, der var i nærheden. Jeg måtte give kameramanden på båden en undskyldning.«

På forhånd havde Emil Wagner brugt uger på at undersøge bundforhold og forberede elektronik, sit udstyr og sin båd. Han havde udvalgt 80-100 steder, hvor han vurderede, der var størst chance for at fange fisk.

Og det gav sejren i sidste ende.

»Muligheden for de helt store sponsorater og en professionel karriere er, hvad der er mit mål, og denne sejr åbner mange døre for mig,« siger Emil Wagner, der er den første dansker til at vinde turneringen.

Nu venter en række forberedelser på kommende turneringer, blandt andet Lake Champlain i New York og Redcrest i 2024.