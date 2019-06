Randi Degn, Anne Marie Laursen og Maja Jager sørgede for den første danske medalje i bueskydning i Minsk.

Det danske kvindehold i bueskydningsdisciplinen recurve sørgede lørdag eftermiddag for den første danske medalje ved European Games i Minsk.

Holdet, der består af Randi Degn, Anne Marie Laursen og Maja Jager, vandt således bronzekampen med 5-4 over Tyskland efter shoot off.

Danmark fik en glimrende start på bronzekampen og bragte sig foran 2-0 efter første sæt. Det skete blandt andet ved at sætte tre 10'ere på stribe. En fra hver af de danske skytter.

Den dansk trio kunne dog ikke holde samme niveau i andet sæt, som tyskerne vandt med 53-49, og så var den samlede stilling 2-2.

I tredje sæt kom danskerne godt i gang og scorede 29 ud af 30 point på de første tre pile mod tyskernes 26, og danskerne holdt stilen på de tre næste pile og vandt dermed sættet 52-49. Så var stillingen 4-2 til Danmark samlet.

I fjerde og sidste sæt kom tyskerne stærkt fra land med 29 point på de første tre pile. Derimod kiksede danskerne de to første pile med blot 12 point, og sættet blev siden tabt med 48-57.

Dermed sluttede kampen 4-4, og der måtte shoot off til for at finde bronzevinderen.

Her havde hvert hold tre pile, og Danmark vandt med knebne 27-26 efter en 7'er på sidste pil.

Danmark leverede tidligt lørdag en overraskelse ved at slå favoritten Rusland i kvartfinalen.

Russerne kom ellers foran med 4-0 efter de to første sæt, men Danmark svarede tilbage i de efterfølgende to sæt, så kampen endte 4-4.

Dermed skulle der shoot off til for at afgøre den tætte dyst, som endte med dansk på 5-4.

Derimod var danskerne chanceløse i semifinalen, som Storbritannien vandt 6-0.

/ritzau/