Jonathan Groth og holdkammeraterne besejrede Østrig med 3-1 i kvartfinalen ved European Games.

Den danske bordtennissucces fortsætter ved European Games i Minsk.

Efter Jonathan Groths sølvmedalje i single er det danske landshold nu klar til semifinalen i holdturneringen.

Danmark besejrede torsdag aften Østrig med 3-1 i en kamp, hvor samme Groth vandt to singler.

Tobias Rasmussen og Anders Lind indledte ellers med et nederlag i double, men Jonathan Groth udlignede til 1-1 ved at slå Stefan Fegerl i tre sæt. Danskeren imponerede ved at uddele et "æg" med en 11-0-sejr i tredje sæt.

Efter en tæt kamp bragte Anders Lind derefter Danmark på 2-1, inden Groth afgjorde kvartfinalen med en sejr over Daniel Habensohn. Heller ikke her afgav Groth sæt.

Tidligere torsdag vandt Danmark 3-2 i første runde over Slovenien. Efter sejren over Østrig er danskerne sikret yderligere to kampe i form af en semifinale og en medaljekamp.

Semifinalerne spilles fredag eftermiddag, mens finale og bronzekamp er programsat lørdag.

/ritzau/