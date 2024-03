Danmark slog tirsdag Østrig med 3-1 ved hold-VM og sikrede sig dermed andenpladsen i den indledende gruppe.

I en direkte kamp om gruppens andenplads besejrede Danmark tirsdag Østrig 3-1 ved hold-VM i sydkoreanske Busan.

Det var Anders Lind, der sikrede sejren over Østrig, da han i den fjerde kamp slog Robert Gardos med 11-8, 8-11, 5-11, 11-8, 13-11.

Her viste danske Lind sig skarpest i et neglebidende femte sæt, som endte 13-11 i dansk favør.

Dermed kan Danmark i 16.-delsfinalen se frem til at stå over for Ungarn, der blev nummer tre i sin indledende gruppe. Opgøret spilles fra klokken 5.00 onsdag morgen dansk tid. Vinder Danmark over ungarerne venter Slovenien i ottendedelsfinalen.

Det helt store mål er at nå frem til kvartfinalen ved mesterskabet, da det udløser en billet til sommerens OL i Paris.

Gardos' nederlag til Anders Lind i den fjerde kamp var det andet nederlag til østrigeren. I opgørets første kamp havde Jonathan Groth sikret en god dansk start ved ligeledes at besejre Gardos 11-9, 7-11, 11-6, 16-14.

I den anden kamp sørgede Anders Lind med et comeback for at udbygge den danske føring ved at besejre Daniel Habesohn 9-11, 1-11, 16-14, 11-5, 11-8.

Det gav Thor Christensen mulighed for at gøre kort proces og sikre den danske sejr, men Christensen måtte se sig slået klart af Andreas Levenko 6-11, 5-11, 8-11.

Det betød, at Anders Lind igen måtte i ilden, og med en sejr i fem sæt til Lind var den danske andenplads i gruppen i hus.

Danmark spiller 16.-delsfinale onsdag.

/ritzau/