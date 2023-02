Lyt til artiklen

Hun kom, hun så, hun sejrede.

Og det gjorde den danske dressurstjerne Carina Cassøe Krüth i stærk og imponerende stil lørdag aften ved World Cup-stævnet i Göteborg.

Den danske OL-rytter, der i august også var med til at vinde VM-guld for hold, red sig helt til tops på podiet på Heiline's Danciera med svimlende 86,855 procent.

Det gjorde hun i klassen 'Grand Prix Freestyle', som er den sværeste af dem alle. Dagen forinden tog hun også sejren i klassen 'Grand Prix'.

Der var pakket med tilskuere i det svenske, og de var vidne til en præstation, der nok fik mange op af stolen i begejstring.

»Hendes boyband-medley var perfekt musik til Heiline's Danciera, koreografien var symmetrisk, og hun toppede den med at ride passage med én hånd ned ad midterlinjen. Dommerne var enige i, at det var en helt vildt spektakulær præstation,« skriver forbundet, FEI, om ridtet.

Carina Cassøe Krüth var da også selv meget rørt efter den flotte sejr.

»Det er fantastisk. Jeg håber jo bare, jeg kan gøre mit bedste. Denne her freestyle er meget personlig – jeg håber, I nød det. Det betyder alt i verden, at jeg får lov til at ride på denne helt specielle hest,« sagde hun til præmieoverrækkelsen.

Carina Casøe Krüth og Heiline's Danciera ved OL i Tokyo. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Carina Casøe Krüth og Heiline's Danciera ved OL i Tokyo. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Weekendens World Cup-stævne var endnu en kvalifikation til den store finale, der finder sted senere på året. Carina Cassøe Krüth er i den række, der kommer fra vesten, og det er her de ni bedste, der får lov til at ride finale i Nebraska.

Lige nu ligger den danske stjerne nummer 13, men hun har faktisk allerede meddelt, at hun ikke kommer til at deltage, fordi det ikke er en del af planen for sæsonen.

»Vi er nødt til at holde os til planen og ikke deltage i alt. Hun bliver bedre hele tiden, jeg er så tilfreds med hende men også lidt ked af, jeg ikke skal til Omaha – men sådan er det nogle gange. Jeg har kun én hest, og jeg er nødt til at passe på hende, så vi har hende mange år endnu,« sagde den danske stjerne efter triumfen til EuroDressage.

Danske Nanna Skodborg Merrald var også til start i weekenden, og hun red til 81,385 procent i Grand Prix Freestyle. Hun ligger lige nu nummer tre i den samlede stilling efter flere gode kvalifikationsstævner.

Verdensranglistens nummer to, Cathrine Laudrup-Dufour, har også tidligere imponeret stort ved World Cup-stævnerne. Lige nu har hun dog ikke en hest, der er klar til at konkurrere på det niveau.

Det skyldes, at hendes VM-hest Vamos Amigos er kommet tilbage til sine ejere i England, og Bohemian som hun red på ved OL i Tokyo er blevet solgt til en rytter i USA.