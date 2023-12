Finn "Karrigan" Andersen har i sin Counter-Strike-karriere oplevet store ændringer, men hænger ved i toppen.

Hvordan ville det påvirke Viktor Axelsen, hvis badmintonnettet fremadrettet sad en meter højere? Eller Lionel Messi, hvis han skulle håndtere en fodbold, der er to kilo tungere?

Det ville nok for mange elitesportsudøvere være en fuldstændig vanvittig tanke, at sådanne ændringer skulle ske inden for deres sportsgren.

Ikke desto mindre er det tilfældet for 33-årige Finn "Karrigan" Andersen, der i over et årti har været en del af verdenstoppen i skydespillet Counter-Strike.

September bragte en omvæltning i "Karrigans" karriere, da den daværende version af det populære skydespil blev udskiftet med det nye spil, Counter Strike 2.

Et skifte, der bragte fundamentale ændringer, men også ændringer i småting, der kan få en professionel som "Karrigan" til at revurdere hele sin tilgang til spillet.

- Det er ligesom, hvis banen blev større, målene blev mindre, og bolden blev anderledes i fodbold, siger Finn "Karrigan" Andersen.

- Det er bogstavelig talt "back to basics". Man skal lære at forstå, hvordan kampene udvikler sig igen.

Det er dog ikke første gang, at den garvede Counter-Strike-stjerne har gennemgået sådan en stor forandring.

Han begyndte sin e-sportskarriere i spillet Counter Strike 1.6, og tilbage i 2012 skulle en 21-årig "Karrigan" tilpasse sig til udgivelsen af det daværende nye Counter-Strike: Global Offensive.

- Min indstilling ved første spilskift var rigtig dårlig. Jeg gav aldrig rigtig spillet en chance i starten, siger "Karrigan".

Det, at han har prøvet skiftet før, har hjulpet ham til at få en relativt gnidningsfri overgang til det nye spil.

- Det er vigtigt at forstå, at ændringerne er ude af ens egen kontrol. Det er ligesom, når der er nye regler i fodbold med for eksempel VAR. Man kan ikke gøre så meget, og så man må få det bedste ud af situationen.

"Karrigan" har sammen med sit hold Faze vundet 17 kampe i streg i Counter-Strike 2. Han vidste, at det var alfa omega at få en stærk start på det nye spil.

- De første fire-fem måneder er utrolig vigtige, for at man får selvtillid, siger Karrigan, der forklarer, at selvtillid er lige så vigtigt i e-sport som i alle andre sportsgrene.

Og selv om det er gået godt for "Karrigan" og Faze, så er det langtfra alle i hans alder, der har let ved komme problemfrit ind i det nye spil.

Men "Karrigan" har i lang tid haft en klar plan for, hvordan han fortsat skulle holde et højt niveau, når hans tekniske kvaliteter begyndte at dale med alderen.

- Allerede for nogle år siden vidste jeg, at hvis jeg skal blive på toppen, så er det på grund af det mentale. Jeg kan ikke sidde foran skærmen 12 timer mere.

"Karrigan" er den taktiske leder på Faze-holdet. Ifølge ham er det de mange år på e-sportsscenen, der har givet nogle lederegenskaber, som unge spillere ikke har.

- Jeg fandt tidligt i min karriere ud af, at det er lige så vigtigt at være holdets leder, som det er at være taktisk leder.

- Jeg ved, hvordan jeg skal tackle de forskellige personligheder på scenen, og det tror jeg, er en egenskab, man får med alderen, siger "Karrigan".

"Karrigan" er sammen med sit hold Faze favorit ved turneringen Blast Premier Fall Final, som afvikles i Royal Arena.

/ritzau/