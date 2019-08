Verdensmester i den lang triatlondistance, Helle Frederiksen, stopper karrieren som 38-årig, bekræfter hun.

Helle Frederiksen er færdig som topatlet.

Det meddeler den 38-årige triatlet i en pressemeddelelse.

Helle Frederiksen er tidligere OL-deltager, og hun blev verdensmester på den lange distance i 2018 ved VM i Odense.

Hun har seks gange i karrieren vundet det danske mesterskab.

- Det har været det smukkeste kapitel i mit liv indtil videre. Det er en drøm, som er gået i opfyldelse. Jeg føler mig utrolig beriget efter at have brugt de sidste 11 år af mit liv på at rejse verden rundt og konkurrere på den største scene, som triatlon kan byde på.

- Jeg er stolt af alt det, jeg har opnået, og jeg hviler i mine resultater. Jeg glæder mig rigtig meget til de næste kapitler i mit liv, siger Helle Frederiksen i pressemeddelelsen.

Helle Frederiksen har været igennem mange skader i karrieren. Hun har efter OL i London deltaget i 41 internationale konkurrencer og er endt på podiet i 37 af konkurrencerne.

VM-titlen i 2018 suppleres af en VM-sølvmedalje og tre EM-sølvmedaljer.

- Resultater er én ting, men det at overkomme modgang, skader og kæmpe udfordringer er virkelig, hvad der gør resultaterne endnu mere specielle.

- Det har været en episk rejse, som har været fyldt med de vildeste op- og nedture, men jeg har elsket hvert minut af det. Hvis min 11-årige karriere som verdensklasseatlet har lært mig en ting, så er det, at vi er i stand til at opnå meget mere, end mange mener er muligt.

- Tidligt i min karriere blev jeg opfordret til at stoppe og få en familie i stedet for. Jeg ville absolut ikke give op, og jeg stoppede aldrig med at tro på, hvad jeg kunne opnå. Vi skal aldrig give op og miste troen på os selv og vores mål, siger Helle Frederiksen.

Planen var at indstille karrieren i forbindelse med KMD Ironman i København senere i august, men en skade udelukker, at Helle Frederiksen kan deltage.

/ritzau/