Magnus Ditlev blev nummer fire i lørdagens afdeling af VM-serien i San Francisco.

Efter at have misset den seneste afdeling med et brud i hånden vendte den danske triatlet Magnus Ditlev lørdag tilbage til VM-serien, T100 Triathlon World Tour.

Det blev til en fjerdeplads i San Francisco efter 2 kilometers svømning, 80 kilometers cykling og 18 kilometers løb, og dermed avancerer han til en samlet andenplads efter amerikaneren Sam Long, som modsat Ditlev har deltaget i alle foreløbig tre T100-konkurrencer.

- Jeg er overordnet set tilfreds med både min form og min præstation. Det er altid træls at blive nummer fire, og jeg havde håbet at køre med om sejren.

- Men ruten passede ikke rigtig de store fyre som Sam Long og mig, da vi brugte mange kræfter på stigningerne i forhold til de mindre fyre, så vi kunne ikke rigtig få sat vores stærke cykling i spil.

- Der var en underlig dynamik på cyklen med de mange nedkørsler og skarpe sving, så jeg gjorde, hvad jeg kunne, siger Magnus Ditlev i en pressemeddelelse.

26-årige Ditlev vandt i marts den første T100-konkurrence i Miami, inden han altså missede den næste i Singapore og blev nummer fire i San Francisco.

VM-serien består af i alt otte konkurrencer og fortsætter i London i slutningen af juli.

Inden da skal Ditlev om en måneds tid forsøge at vinde Challenge Roth i Tyskland for tredje år i træk. Her konkurrer man på den fulde Ironman-distance: 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometer løb.

/ritzau/