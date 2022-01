Efter nogle dage på hospitalet er der godt nyt fra den mangeårige travkusk Steen Juul.

'Steen kom her til aften endelig hjem i sine vante rammer igen, hvor han hører til; sammen med familien og alle hestene,' skriver Team Juul på Facebook.

Den mangeårige travkusk og træner blev indlagt på Rigshospitalet den 31. december, da han blev ramt af en blodprop. Familien fortalte dog, at den 71-årige legende hurtigt viste klar fremgang.

Det kunne de allerede fortælle den 1. januar, hvor familien delte den første opdatering.

'Trods det hele er sket for under et døgn siden, så er han allerede i klar bedring samt ved godt mod, og vi er fortrøstningsfulde over det videre forløb. Vores ansatte klarer arbejdet med hestene, og dagligdagen kører som normalt,' lød det i opslaget, og her fire dage senere går det altså så godt, at Steen Juul er hjemme igen.

'Nu skal han have ro og tid til at komme sig helt, og så skal det hele nok blive godt igen. Han er den sejeste vi kender! Hele familien takker for den enorme og overvældende støtte. Tak til hver og en, som har sendt en besked eller tanke vores vej. Vi er meget taknemmelige for støtten,' skriver Team Juul.

Steen Juul er Danmarks mest vindende travtræner, hvor det er blevet til mere end 7.500 vundne væddeløb i karrieren, der begyndte i 1974.

I august vandt han ligeledes det prestigefyldte Dansk Trav Derby for 11. gang og kunne dermed udbygge sin enorme sejrsrække.

Sejrsrækken var dog tæt på at stoppe på dramatisk vis i 1992, da Steen Juul var involveret i et livstruende flystyrt.