Onsdag skal den 14-årige dansker Jonas Buhl Bjerre dyste mod verdens bedste skakspiller, Magnus Carlsen.

Det er ikke bare aldersforskellen på 14 år, der adskiller den norske skakstjerne Magnus Carlsen og det danske talent Jonas Buhl Bjerre.

Når de onsdag dyster ved skakeventet Energi Danmark Champions Battle i Cirkusbygningen i København, sidder der ti VM-titler på den ene side af bordet.

På den anden er der ingen. Men til gengæld et åbenlyst talent, fortæller Poul Jacobsen, der er formand for Dansk Skak Union.

- Jonas har et ekstra niveau i forhold til alle de andre unge, vi har. Han spiller skak på et niveau, som ligger langt over mine evner i hvert fald.

Det er svært at spå om potentialet. Men top-100 på verdensranglisten er "i hvert fald muligt", mener formanden.

- Han er absolut den stærkeste 14-årige, vi har haft til dato. Der er ingen tvivl om, at han virkelig har talentet og muligheden for at komme langt, siger Poul Jacobsen.

Selv glæder Buhl Bjerre sig til at krydse klinger med nordmanden, der blev verdensmester for første gang i 2013 og har forsvaret titlen lige siden.

- Det bliver helt vildt spændende. En stor oplevelse, lød det fra den unge dansker fra Skanderborg Skakklub på tirsdagens pressemøde.

Magnus Carlsens skaktalent er uomtvisteligt. Det var det sådan set allerede, da han som 13-årig pressede skaklegenden Garry Kasparov i en turneringskamp i 2004.

Nu - ti VM-titler og mange stjernestunder senere - sidder Carlsen på den anden side af bordet i en lidt anden rolle.

- Det er klart, at det er noget nyt for mig. Jeg har forsøgt at se mig selv som en veteran i mange år, og nu føler jeg, det er blevet bekræftet, joker han.

- Jeg var selv i den situation mod Kasparov, og jeg husker, at det var enormt spændende at skulle forberede sig til et parti mod ham, siger Carlsen.

Sin unge alder til trods nævnes Carlsen allerede i diskussionen om de bedste skakspillere nogensinde.

Det er dog ikke det, der holder motivationen oppe hos det norske skakgeni.

- Nej, motivationen er bare, at det går godt, siger nordmanden.

- Vi må se om 10-15-20 år. Lige nu går det rigtig godt. Når man ser på det niveau, jeg har nu, er det svært at finde nogen, der er bedre historisk set. Men det er også et spørgsmål om at opretholde niveauet, og det kan blive en udfordring for mig.

