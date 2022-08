Lyt til artiklen

Han troede faktisk ikke, han kom med. Men Daniel Bachmann Andersen er rejst hjem som VM-guldvinder.

»Det er så ubeskriveligt stort. Der har aldrig nogensinde i historien været et dansk hold, der har vundet et VM. Det er vildt at skrive sig ind i historiebøgerne.«

Sammen med det danske dressurlandshold red han sig i sidste weekend til VM-guld, men faktisk kunne de sider i dressurbøgerne have været uden Daniel Bachmann Andersens navn.

Tiden skal skrues to måneder tilbage. Her kom det frem, at ejerne af hesten Marshall-Bell, som den danske rytter har redet og haft til rådighed, havde valgt at sælge hesten til Nicola Ahorner, en østrigsk U25-rytter.

Noget, der betød, at Daniel Bachmann Andersens VM-drøm pludselig blev knust. Han skulle ikke til Herning, som han ellers havde arbejdet benhårdt hen imod.

Men tingene tog en drejning, for den danske stjernerytter blev inviteret ned for at hjælpe Nicola Ahorner med at komme godt i gang med hesten.

Det sagde han ja til, og efter kort tid kunne han dele en god nyhed.

'Jeg har fået den fantastiske mulighed at fortsætte rejsen frem mod VM med Marshall. Jeg er ovenud lykkelig og beæret over, at vi får lov til at fortsætte makkerskabet hen over sommeren,' lød det i et opslag på Instagram.

Men det var ikke ensbetydende med, at Daniel Bachmann Andersen så pludselig skulle til VM med det samme. For kvalifikationen manglede. Og der var én chance. Et stort dressurstævne i Aachen i slutningen af juni.

Derfor havde Daniel Bachmann Andersen også svært ved at forstå, hvad der var sket den uge i Herning. Hvordan VM-lyset var blevet slukket, til han rejste hjem med en guldmedalje om halsen.

»Det er svært at beskrive. Jeg har heller ikke helt forstået det endnu. Den dag jeg fik at vide, jeg fik chancen for at ride i Aachen, var en overlykkelig dag. Derfra at få chancen, gribe den, udføre den, og så faktisk være her og vinde, det er en historie, der egentlig ikke findes. Det er et eventyr,« sagde Daniel Bachmann efter Grand Prix Freestyle, hvor han red til netop eventyrmusik, som han selv beskrev det.

Her satte han personlig rekord med tiårige Marshall-Bell, da de red til 83,464 og blev nummer otte i finalen.

Efter Herning er hesten blevet kørt hjem til Daniel Bachmann Andersen, der fortsat skal hjælpe Nicola Ahorner med træningen, og i løbet af efteråret skal hun starte stævner på hesten, som Daniel Bachmann Andersen altså nu har redet sidste stævne på.

»Derfor var jeg også lidt emotionel. Man ved aldrig, om der kommer en mulighed, men lige nu var det sidste tur. Det kan ikke blive bedre at slutte af sådan her,« lød det fra den danske stjerne.

Han lagde heller ikke skjul på, at han sigter efter at kunne få lov til at ride OL i 2024.

»Jeg har masser af nye heste. Jeg har en, der har vundet Nations Cup for to uger siden i Sverige med en høj score i Grand Prix, som hedder Zippo. Han står ikke lige til salg, så det er rigtig dejligt. Og så har jeg andre heste på vej, så det tegner rigtig godt,« sagde Daniel Bachmann Andersen.