15. maj 2021 bliver en dag, de aldrig glemmer.

Det blev nemlig dagen, hvor den danske håndboldstjerne Stine Jørgensen og den tidligere badmintonspiller Jan Ø. Jørgensen blev forældre for første gang.

I et opslag på sin Instagram-profil kan Jan Ø. Jørgensen således stolt fortælle, at parret har fået tvillinger.

'Hugo og Lulu 15.5.2021,' skriver han til billedet, hvor de nybagte forældre ligger med hver sin lille nyfødte.

Det var tilbage i december sidste år, at Stine Jørgensen gennem sin tyske klub, SG BBM Bietigheim, kunne fortælle, at hun var gravid.

»Jeg er enormt glad og ser frem til den kommende tid. Jeg vil takke de ansvarlige i SG BBM, som virkelig har støttet mig i denne situation. Jeg vil støtte holdet så godt, jeg kan på min egen måde. Jeg planlægger at komme tilbage på banen efter min graviditet,« sagde Stine Jørgensen dengang i en pressemeddelelse.

30-årige Stine Jørgensen har tidligere været en af de helt store profiler på det danske landshold, hvor hun også har været anfører, men det ændrede sig drastisk sidste år.

Først blev hun vraget af den nye landstræner Jesper Jensen, inden hun så selv meddelte, at hun ikke længere vil spille i rødt og hvidt.

»Jeg har ikke rigtig lyst til landsholdet mere. Den her coronatid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter indeni mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere,« sagde hun blandt andet til B.T. tilbage i maj.

33-årige Jan Ø. Jørgensen, der blandt andet nåede at vinde EM-guld og VM-bronze, stoppede sin aktive badmintonkarriere i oktober sidste år.