Der ventede Rasmine Laudrup og Cathrine Dufour et kedeligt syn, da de åbnede døren til deres sadelrum onsdag morgen.

For i løbet af natten havde ubudne gæster nemlig brudt ind og stjålet parrets hestetrenser.

Det fortæller Laudrup-datteren i en story på sin Instagram-profil.

'Vi har haft indbrud i nat. Husk at låse og have styr på jeres forsikring,' skriver hun til sine mange følgere på det sociale medie og tilføjer:

'De kan tage alt, jeg ejer, af materielle ting, så længe de ikke rører ved vores dyr og dem, jeg elsker.'

Fodbolddatteren uddyber over for Zibrasport Equest, at der nu skal sættes videoovervågning op hjemme hos parret:

»Vi er super ærgerlige – dog står vi også tilbage med en følelse af taknemmelighed, da vores dyr og personale er o.k. Det er dét, der i virkeligheden betyder noget for os. Vi får allerede sat videoovervågning op i dag og ny dør med alarm.«

29-årige Rasmine Laudrup, der er datter af Brian Laudrup, blev sidste år gift med den 30-årige dressurstjerne Cathrine Dufour. Det bekræftede parret i november efter flere måneder med spekulationer.

Parret har været forlovet siden september 2020, da Rasmine Laudrup overraskede alt og alle ved at gå på knæ, efter Cathrine Dufour havde vundet DM i dressur.

Et øjeblik, der blev delt heftigt på deres sociale medier.

Til daglig bor parret i Fredensborg, hvor de driver en virksomhed, der uddanner og sælger heste.