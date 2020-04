Hun har nærmest svært ved at tro på det selv. Men den er god nok. Onsdag kunne den danske dressurstjerne Cathrine Dufour sætte kryds ved en kæmpe bedrift.

For da verdensranglisten i dressur blev opdateret, ventede der et flot syn set med danske briller.

Nu har Cathrine Dufour nemlig to pladser i den eftertragtede top 10 på to forskellige heste. Noget, der bestemt ikke sker hver dag for danske ryttere.

Med makkeren gennem 10 år, Atterupgaards Cassidy, indtager hun femtepladsen, mens hun på den yngre Bohemian ligger nummer syv. Noget, der selvsagt vækker stor glæde hos den 28-årige rytter, der til dagligt bor og træner i Roskilde.

Cathrine Dufour og hesten Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall Vis mere Cathrine Dufour og hesten Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall

'I dag gør begge mine drenge mig utroligt stolt. De er begge kommet med i top 10 på verdensranglisten,' skriver Cathrine Dufour i et opslag på Instagram.

At bedriften er stor, er ikke til at tage fejl af, og det fremgår da også, at hun nærmest ikke kan tro det.

'Wow, nogle gange tror jeg, at jeg drømmer,' skriver Cathrine Dufour, der også takker sine samarbejdspartnere.

Mens hun på Cassidy længe har været i top 10, er det første gang, det sker på Bohemian. Det er netop de to heste, hun skulle vælge imellem til det OL, der nu er blevet udskudt til næste sommer.

»Skulle jeg vælge i dag, er Bohemians overligger lige det højere. Der er mere sikkerhed med Cassidy, fordi han stort set leverer hver gang. I forhold til, hvis vi virkelig skal prøve med højt spil og prøve at få flere medaljer med hjem, er det Bohemian, der kan trække det længste strå, når vi står derude,« sagde Cathrine Dufour i midten af marts til B.T.

Cathrine Dufour er ikke den eneste, der fremgår flere gange i top 10. Den tyske verdensetter, Isabell Werth, markerer sig med hele tre heste - på henholdsvis første, anden og niendepladsen.

Også danske Daniel Bachmann Andersen har akkurat sneget sig med på tiendepladsen på Blue Hors Zack. Derudover indtager han 12. pladsen på Blue Hors Don Olymbrio.

Næste dansker på verdensranglisten er Agnete Kirk Thinggaard. Hun ligger nummer 48 med hesten Blue Hors Zatchmo.