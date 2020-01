San Jose Sharks så søndag ud til at være på vej mod sejr mod Washington Capitals i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Med en scoring til 4-2 med et minut tilbage af tredje og sidste periode kunne holdet fra Californien så godt som sætte de to point på kontoen.

Men i ishockey kan tingene gå stærkt, og Washington havde langt fra givet op. 13 sekunder efter 4-2-scoringen sendte Lars Eller pucken videre til tjekkiske Jakub Vrana, der reducerede til 3-4.

Med kun 15 sekunder tilbage blev det så 4-4 ved T.J. Oshie.

Dermed skulle kampen ud i en forlænget spilletid.

Her blev Lars Eller den store helt for den amerikanske hovedstadsklub. Danskeren modtog efter to minutter pucken fra John Carlson, sendte den resolut i mål og sikrede dermed Washington sejren.

Capitals ligger nummer et i Eastern Conference med 63 point foran Boston Bruins, der har 59.

Begge klubber har spillet 43 kampe.

