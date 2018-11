Umiddelbart inden EM har den danske curling-skipper Madeleine Dupont fået sig en slem overraskelse.

»I det øjeblik jeg ligger dér og også kan mærke det i foden og i hoften, tænkte jeg som det første: 'Fuck, vi skal rejse om to dage',« siger hun til B.T.

Tirsdag morgen endte hendes sædvanlige cykeltur nemlig med at få et helt andet udfald.

I stedet røg den 31-årige OL-deltager på hovedet i asfalten - og siden på skadestuen.

Madeleine Dupont (nederst) sammen med søsteren Denise Dupont (th) og Julie Høgh ved OL i Sydkorea. Trioen er også en del af det danske landshold, der skal feje med koste og kaste med sten ved EM. Foto: JAVIER ETXEZARRETA Vis mere Madeleine Dupont (nederst) sammen med søsteren Denise Dupont (th) og Julie Høgh ved OL i Sydkorea. Trioen er også en del af det danske landshold, der skal feje med koste og kaste med sten ved EM. Foto: JAVIER ETXEZARRETA

»Der var en anden cykel, der krydsede cykesltien uden at orientere sig. Han troede vist, at han lige kunne nå at komme på tværs, selv om jeg råbte, at han skulle passe på,« forklarer Madeleine Dupont:

»Så hans baghjul fangede lige mit forhjul og der var ret meget fart på mig, så jeg fløj rimeligt meget hen ad asfalten. Jeg slog hovedet i jorden og måtte en tur på skadestuen.« Øverst i artiklen kan du se hende i aktion ved OL tidligere på året.

Madeleine Dupont har siden haft en 'voldsom hovedpine' og har muligvis 'en form for hjernerystelse', men hun regner ikke med at EM-deltagelsen er i fare.

Slutrunden i Estland begynder i weekenden, mens det danske landshold efter planen tager af sted torsdag.

Madeleine Dupont er skipper på det danske landshold. Foto: MATHIEU BELANGER Vis mere Madeleine Dupont er skipper på det danske landshold. Foto: MATHIEU BELANGER

»Det føltes dramatisk i situationen, for jeg er ikke vant til at flyve ud over min cykel. Men lægen sagde, at der ikke umiddelbart var tegn på noget andet end en stor bule. Jeg blev ikke skannet eller noget. Jeg tror ikke, det er mere alvorligt end som så. Det er nok bare chokket,« siger Madeleine Dupont, der har fået besked på at holde sig i ro:

»Jeg tror, at det nok skal komme til at gå fint. Ellers skal der i hvert fald ske end udvikling, som jeg ikke lige kan forudse.«

EM i curling holdes 16.-24. november. Ud over Madeleine Dupont består det danske kvindecurlinglandshold af søsteren Denise Dupont, Julie Høgh, Mathilde Halse og Lina Knudsen

Danmark skal ved slutrunden møde Skotland, Italien, Schweiz, Rusland, Tyskland, Tjekkiet, Sverige, Letland og Finland.