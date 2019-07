Lars Michaelsen havde intet at give sig til på 7. etape, hvor selv løbsradioen var tavs.

Fredagens 7. etape var den længste i dette års Tour de France, og sådan føltes den også i sportsdirektørbilen hos Astanas Lars Michaelsen.

Han lægger ikke skjul på, at de 230 begivenhedsløse kilometer fra Belfort til Chalon-sur-Saône var dræbende kedelige.

- Det var de jo. Det er jo transport. Når selv Radio Tour (løbsradioen, red.) vælger at holde radiotavshed, så er det jo fordi, at der ligesom ikke var noget at fortælle om.

- Men der skal jo være etaper for sprinterne, og dette var så en af dem, siger Lars Michaelsen.

Først da løbet skulle afgøres i den uundgåelige massespurt, kom der lidt underholdning. De øvrige seks timer blev ganske lange.

- Jeg kørte lidt i forvejen, og ved den første bakke steg jeg ud, og der kunne jeg stå og snakke med min gamle kollega Tristan Hoffman (sportsdirektør hos Bahrain Merida, red.) og poste lidt på Instagram.

- Derefter var det bare at vente på, at rytterne kom, give dem en flaske, og så ellers tilbage på min plads i bilen. Men der var ikke ret meget at lave, siger Lars Michaelsen.

Han kan trods alt glæde sig over, at alle Astana-ryttere kom igennem dagen uden problemer.

Etapen blev vundet af hollænderen Dylan Groenewegen, der sørgede for Jumbo-Vismas tredje triumf i denne udgave af Touren.

/ritzau/