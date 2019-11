En futsalkamp udviklede sig for nyligt så voldsomt, at der er kommet en politisag ud af det.

I opgøret mellem Broager UI og Sønderborg Boldklub opstod der pludseligt enorm frustration hos en af de gæstende Sønderborg-spillere.

Den pågældende spiller er en 25-årig mand, der spillede sin første kamp for klubben, skriver JydskeVestkysten.

Han var blevet rasende efter en situation omkring tidtagningen under kampen, hvorvidt der skulle spilles med effektiv spilletid eller ej, som der eksempelvis gøres i den bedste række.

Efter kampen var den 21-årige mand så rasende, at han gik over til dommerbordet og nikkede en 25-årig mand ved dommerbordet en skalle, så vedkommende brækkede næsen. Han har også slået en modspiller i hovedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for JydskeVestkysten, at der er blevet åbnet en voldssag efter hændelsen i Broager.

»Der opstår noget tumult efter kampen på grund af de her uenigheder om tidtagningen, og om der skal spilles effektiv spilletid som i ligaen. Men den unge mand ved dommerbordet har jo ingen indflydelse på det. For det er banedommerne, der styrer det. Men jeg har godt nok aldrig oplevet noget lignende. Det hører ingen steder hjemme. Spilleren nikker dommeren en skalle, og hans far giver så en af vores spillere en knytnæve under den tumult,« siger Ole Jensen, der er træner i Broager UI, til JydskeVestkysten.

Til dem oplyses det også, at Sønderborg Boldklub har valgt at ekskludere spilleren permanent.