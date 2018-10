Niels-Kristian Iversen var lørdag i finalen i Torun. I 2019 drømmer om han at vinde et grandprix igen.

Torun. Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen rundede lørdag VM-sæsonen af med at nå finalen i polske Torun.

Selv om det blev til en sidsteplads i finalen, var det den danske reservekørers VM-højdepunkt i sæsonen, men i 2019, hvor han er fast kører i det fineste selskab, vil han vinde et grandprix.

- Det har været en hård sæson, hvor jeg har været igennem en skulderoperation, og jeg er stadigvæk ikke 100 procent klar oven på den skade, jeg fik i slutningen af 2017.

- Alligevel har jeg formået at finde tilbage til det niveau, som kræves for at være med i grandprixfinaler. Det er rigtig positivt efter en hård sæsonstart.

- Jeg føler, at jeg er der, hvor jeg godt kan tillade mig at håbe på at vinde grandprixer i næste sæson. Det er fedt at tage den fornemmelse med vinteren over, siger Niels-Kristian Iversen.

Den danske speedwaykører tilføjer, at lægerne vurderer, at han i 2019 vil kunne køre uden at mærke noget til sin skulderskade, såfremt han passer sin genoptræning i løbet af vinteren.

Tidligere i karrieren har han vundet fem VM-grandprixer.

Niels-Kristian Iversen er den eneste dansker, der er sikker på at køre med i VM-serien næste år.

Han håber på, at løbsledelsen vil give endnu en dansker et wildcard til at køre fast med i 2019 som en belønning for, at dansk speedway i 2018 har leveret bedre end i de foregående magre år.

- Dansk speedway har taget skridt i den rigtige retning. Nicki Pedersen har formået at vinde et grandprix, Leon Madsen blev europamester og har vist fornem kørsel, og jeg har formået at kvalificere mig til VM-serien næste år.

- Så jeg synes, at skuden er vendt. Vi er ikke på toppen, men det går den rigtige vej. Jeg mener, at vi fortjener at have to kørere i VM-serien næste år, siger Niels-Kristian Iversen.

I denne sæson var han førstereserve i VM-serien. Han kørte fem ud af ti grandprixer og blev samlet nummer 14 i VM-regnskabet.

Hver sæson er der 15 faste kørere i VM-serien.

De otte bedste fra den forgangne sæson er sikret en sæson mere, fire kørere bliver tildelt et wildcard, mens de sidste tre sikrer pladsen i grandprixkvalifikationen, hvor Niels-Kristian Iversen i år bookede billet til næste sæson.

/ritzau/