Danmark kørte sig tilbage efter en skidt start i par-VM i speedway og er i spil, inden VM afgøres søndag.

De danske speedwaykørere holdt liv i håbet om metal ved par-VM lørdag aften, da den første af to finaledage blev kørt i russiske Togliatti.

Danskerne ligger inden søndag på fjerdepladsen med 19 point.

Australien fører med 23 point foran Rusland og Polen, der har henholdsvis 22 og 21 point.

Rutinerede Niels-Kristian Iversen hentede blot to point på en aften, hvor han lagde ud med en tyvstart og blev diskvalificeret.

Senere sluttede han sidst i et heat og hentede en andenplads, inden han styrtede og ikke kom til flere starter.

Derefter hentede U21-køreren Frederik Jakobsen to andenpladser og fire point.

De øvrige point blev kørt hjem af Leon Madsen, inden der igen skal køres søndag. Par-VM hedder officielt "Speedway of Nations" og afvikles over to dage.

/ritzau/