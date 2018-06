Michael Jensen og Kenneth Bjerre sikrede Danmark en tredjeplads i første finaleaften ved par-VM i speedway.

Wroclaw. Fredag aften blev den første finale kørt ved par-VM i speedway i polske Wroclaw.

Her lykkedes det Danmark at slutte på en tredjeplads, og dermed har danskerne kurs mod en medalje, når der lørdag køres den sidste finale.

Det danske par bestod af Michael Jensen og Kenneth Bjerre i par-VM, der køres under det nye navn Speedway of Nations.

Den danske duo var på et tidspunkt et stykke nede i stillingen, men Jensen og Bjerre fik kørt sig op og sluttede aftenen som nummer tre, efter at de havde skrabet 20 point til sig i alt.

Michael Jensen sikrede Danmark 12 point, mens Kenneth Bjerre kørte otte point hjem.

Storbritannien sluttede øverst med 25 point efterfulgt af Rusland med 23 point.

Michael Jensen og Kenneth Bjerre formåede noget overraskende at henvise Sverige til fjerdepladsen, mens Polen var helt nede på sjettepladsen.

Hos Sverige stod Fredrik Lindgren for de 13 point, men svenskerne møder ind igen lørdag med 16 point i alt, mens Polen tager 15 point med til den sidste finaleaften.

Speedway of Nations er en erstatning for hold-VM.

I forskellige formater har man kørt par-VM frem til 1998. Her nåede man en dansk guldalder, da et dansk par vandt par-VM hvert år fra 1985 til 1991.

Dengang var det hovedsageligt Erik Gundersen og Danmarks nuværende landstræner, Hans Nielsen, som sørgede for guldmedaljerne. Men også Jan O. Pedersen, Tommy Knudsen og Ole Olsen sikrede VM-guldmedaljer i den første tid ved par-VM.

Sidste år sluttede Danmark historisk dårligt ved hold-VM og missede finalen for andet år i træk. Fra 2010-15 var Danmark i finalen hvert år.