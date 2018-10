Niels-Kristian Iversen styrtede søndag i et velgørenhedsløb i speedway i Polen og blev kørt på hospital.

Bydgoszcz. Lørdag aften kørte den danske speedwaykører Niels-Kristian Iversen sig i finalen i årets sidste grandprix i Torun.

Søndag var danskeren i aktion igen, og det skete med et særdeles uheldigt udbytte.

Niels-Kristian Iversen blev kørt på hospitalet i den polske by Bydgoszcz, efter at han styrtede i et løb i Polen.

Det meddeler Speedpress, der står for kommunikationen for blandt andre Niels-Kristian Iversen, i en pressemeddelelse.

Iversen har i flere sæsoner haft store skulderproblemer, men ifølge Speedpress kunne han ånde lettet op senere søndag, da der ikke blev konstateret yderligere brud på skuldrene.

Den 36-årige danske speedwaykører stillede op i et velgørenhedsløb for polske Tomasz Gollob, der blev verdensmester i 2010, men i dag sidder i kørestol, efter at han blev lammet i en ulykke.

I andet heat gik det galt for Iversen, der styrtede og kort efter blev kørt på hospitalet.

Lørdag aften kørte Niels-Kristian Iversen sig i finalen i årets sidste grandprix, og efterfølgende satte han ord på en sæson, hvor danskeren igen har været plaget af smerter i den ene skulder.

- Det har været en hård sæson, hvor jeg har været igennem en skulderoperation, og jeg er stadigvæk ikke 100 procent klar oven på den skade, jeg fik i slutningen af 2017.

- Alligevel har jeg formået at finde tilbage til det niveau, som kræves for at være med i grandprixfinaler. Det er rigtig positivt efter en hård sæsonstart.

I denne sæson har Niels-Kristian Iversen ikke været en fast del af VM-serien, hvor kun Nicki Pedersen har repræsenteret Danmark som fast kører.

Niels-Kristian Iversen har dog kørt fem løb i sæsonen, da han har været førstereserve.

Han er dog i øjeblikket den eneste danske speedwaykører, der er sikker på at køre med i VM-serien næste år, da han tidligere kvalificerede sig.

Niels-Kristian Iversen vandt tidligere i år det individuelle DM for syvende gang i karrieren.

Han har tidligere vundet fem VM-grandprixer.

/ritzau/