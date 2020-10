Publikum holdt vejret, og løbet blev afbrudt.

For på 14. omgang under VM-grandprixet i Polen gik det helt galt for den danske speedway-stjerne Niels-Kristian Iversen lørdag aften. Han fik alt for meget fart på, fløj ud over styret og videre mod barrieren.

»Nej et slemt styrt der!« lød det også med det samme fra kommentatorerne hos TV3 Sport, alt imens mange i arenaen rejste sig, og lægerne ilede til for at hjælpe danskeren.

»Man kunne se, da han kørte ud, at hans hoved og ben gik lidt tilbage. Man kunne se, hvordan cyklen trak og tog magten fra ham,« lød det videre, mens Iversen fik hjælp.

»Det så grimt ud, hvordan forhjulet kom til at stå på tværs - og også måden han blev smidt forover på. Det er desværre bare ret betegnende for den sæson, han har haft. Der er ikke ret meget, der går Niels-Kristian Iversens vej. Det skal bare ikke være,« lød det fra kommentatorerne.

På trods af det voldsommt styrt kunne den 38-årige speedway-kører heldigvis rejse sig og gå selv. Han måtte dog trække sig, da styrtet havde givet ham smerter i nakken.

Det var Niels-Kristian Iversens VM-grandprix nummer 100, og han skal håbe på et wildcard til næste sæson.

»Jeg har været med i lang tid. Jeg føler stadig, at jeg har, hvad der skal til for at være med. Jeg har haft to skader, og jeg har ikke fået nok tid til at forberede mig i denne komprimerede sæson,« sagde han til Ritzau og fortsatte:

»Det har været skuffende, og det har været hårdt for mig. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage, men jeg bliver ikke yngre. Men jeg føler, jeg har mere at give,« lød det fra den 38-årige speedwaykører, der fik et enkelt point i købet af de første fire heat.