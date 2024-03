Christian Borgnæs stiller til start i Aspen, som er blandt de sidste stop på alpinisternes World Cup-kalender.

Den danske skiløber Christian Borgnæs jagter de kommende dage en plads i World Cuppens sæsonfinaler.

De 25 bedste skiløbere i de forskellige discipliner er sikret adgang til finalestævnet, der begynder om to uger i Saalbach i Østrig.

Borgnæs indtager aktuelt en 34.-plads på ranglisten og skal levere flere toppræstationer i forårets sidste tre World Cup-løb, hvis han skal klemme sig ind blandt de 25 bedste.

Fredag og lørdag er der to konkurrencer i storslalom i Aspen i USA, inden det i næste weekend går løs i Slovenien.

- Jeg skal nok i top-15 tre gange for at få det til at ske. Og måske skal jeg gøre det endnu bedre.

- Det er en stor opgave, men det er fortsat muligt, og så længe det er muligt, så går jeg efter det, siger Christian Borgnæs.

Danskeren har foreløbig hentet 27 World Cup-point i denne sæson, og aktuelt har han 37 point op til amerikaneren Tommy Ford på 25.-pladsen.

Selv om missionen umiddelbart ser svær ud, så har han et par grunde til at bevare optimismen.

Deltagerne i Aspen har endnu ikke fået lov til at træne på konkurrencepisten i Colorado, men Borgnæs er blevet fortalt, at den minder om Adelboden, hvor han leverede sit hidtil bedste World Cup-resultat.

I januar blev Borgnæs nummer 14 i Adelboden, hvilket udløste 18 point.

- Der har ikke været løb her i Aspen de sidste par år, og vi har ikke fået lov til at træne på pisten.

- Ud fra hvad jeg hører, så kan det være en fin bakke for mig.

- Jeg prøver ikke at tænke for meget på sæsonfinalen nu her. Jeg fokuserer på hvert enkelt løb, og så må jeg se, om jeg kan komme med, siger den danske skiløber.

I næste weekend slippes alpinisterne løs i Kranjska Gora i Slovenien, hvor han har gode minder fra. Her hentede han for et år siden de første danske World Cup-point i mere end tre årtier.

Hvis sæsonfinalen i østrigske Saalbach skulle glippe, så vil Borgnæs forsøge at kæmpe sig på podiet i Europa Cuppen. Europa Cuppen afsluttes i Norge, mens World Cup-finalerne foregår i Østrig.

- Der er tre Europa Cup-løb i Norge, og jeg er kun omkring 80 point fra den samlede førsteplads i storslalom. Så vil jeg se, om jeg kan komme på podiet, eller måske vinde det, siger Borgnæs.

Første gennemløb i Aspen køres fredag klokken 18.00 dansk tid. De 30 bedste er med i andet gennemløb, der begynder klokken 21.00.

