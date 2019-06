Emil Petersen måtte nøjes med fjerdepladsen i skeetskydning ved European Games.

Den 21-årige danske skeetskytte Emil Petersen sluttede lige uden for medaljeskamlen, da finalen i skeetskydning torsdag aften blev afviklet ved European Games i Minsk.

Petersen, der blev juniorverdensmester i 2017, kom til finalen med en andenplads fra kvalifikationen, men kunne ikke leve op til resultatet i finalen, der havde seks deltagere.

Han kom ellers fint fra start og var med fremme efter få skud sammen med tjekken Tomas Nydrle, men efter et par danske missere strøg tjekken alene i front, og danskeren faldt tilbage.

Først på 20. skud ud af i alt 60 missede tjekken. Det betød, at han efter en tredjedel af finalen førte med 19 point sammen med Gabriel Rossetti, mens danskeren på femtepladsen havde 17. Nummer seks blev sorteret fra.

Da der efter 30 skud skulle sorteres endnu én fra, slap Petersen lige nøjagtigt med videre trods en forbier på sidste skud. Da havde han 26 træffere.

På de næste ti skud missede danskeren et enkelt og kom op på 35 ud af 40 point, men det var to træffere for få til at slippe med videre til spillet om medaljerne og sluttede med en fjerdeplads.

Jesper Hansen, der blev verdensmester i 2013, var også regnet som en potentiel finaledeltager. Han lå med fremme i toppen efter den første kvalifikationsrunde onsdag, men torsdag faldt han tilbage i stillingen.

Han sluttede med 120 point og sluttede lige uden for top-6, da det krævede 121 point at nå med i finalen.

