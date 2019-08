En fjerdeplads i et opsamlingsheat forpurrede dansk herrefirers chancer for at skaffe en OL-billet ved VM.

Den danske herrefirer uden styrmand får ikke en billet til OL ved VM i roning i østrigske Ottensheim.

Det står klart, efter at Frank Steffensen, Tobias Kempf, Tøger Berg Rasmussen og Frederic Vystavel blev nummer fire i et opsamlingsheat tirsdag.

En plads blandt de to bedste både havde givet en plads i semifinalen, men nu må danskerne tage til takke med en plads i C- eller D-finalen.

Kvartetten ramte ikke sit topniveau, mener deres træner, Thomas Poulsen.

- Drengene har i Østrig ikke formået at få den roning frem, som vi momentvis har set i træningslejren. De har været svært plaget af skader i år og har dermed ikke nået at ro nok sammen.

- Efter fjerdepladsen ved World Cuppen i Rotterdam var OL-håbet intakt, men vi vidste, at vi skulle hente fem sekunder i træningslejren for at kunne kvalificere os til OL, og det må vi erkende, at vi ikke har formået, siger han i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

Ti både er med i klassen ved OL, og otte billetter uddeles ved VM. De sidste to er på højkant ved et kvalifikationsstævne i Schweiz i maj.

Der er mulighed for dansk oprejsning, når kvindernes otter med styrmand med Anne H. Larsen, Tanja Ehlers, Silja Davidsen, Astrid Steensberg, Nikoline Laidlaw, Louise Lund Hansen, Simone Sørensen, Marta Kempf og styrmanden Astrid Bruun Fejfer tirsdag eftermiddag ror i det indledende løb med chance for en finaleplads.

Også her er der tale om en olympisk bådklasse.

