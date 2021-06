Ellers tak!

Forsangeren i The Minds of 99, Niels Brandt, ville formentlig takke nej til opgaven om at skrive en ny sang til DBU i forbindelse med en slutrunde i fodbold.

Det fortalte han, da han var dagens gæst i B.T.s fodboldpodcast, Fodbold EM, sammen med DRs EM-kommentator Morten Bruun, hvor temaet blandt andet var fodboldsange. (LYT TIL HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN).

»Det ville jeg højst sandsynligt sige nej tak til. Jeg kan ikke lide at den her sang skal laves. Vi skriver heller ikke en ny nationalsang hvert år. Der er lavet nogen gode, som på en eller anden måde hænger fast,« siger Niels Brandt.

Foto: Axel Schütt Vis mere Foto: Axel Schütt

Niels Brandts danske favorit er Rocazinos 'En For Alle', der blev skrevet til slutrunden i 1988. Dengang sang Frank Arnesen første vers ligesom Kasper Schmeichel har gjort det på årets sang.

»Den sang er fuldstændig magisk. Det er en kæmpe sang. Der var noget med lyden i 80erne, der var en utrolig optimisme i poppen, som der nærmest ikke har været siden. Musik nu om dage er jo egentlig ret emotionel og mørk. Den der 80’er-lyd passede bare godt til fodbold,« siger Niels Brandt.

Ifølge hitmageren selv, så har der ikke været nogen fodboldsange, der har »battet« helt så meget som i 80erne.

»Der har været nogle okay forsøg, synes jeg, men jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt træt af den der tradition med, at der partout skal være en ny, og at det er DBU der ligesom skal lave et eller andet officielt, og bestille en sang,« siger Niels Brandt.

Niels Brandt og bandet Minds of 99 ude med nyt album, "Solkongen, del 2" Foto: Anne Bæk Vis mere Niels Brandt og bandet Minds of 99 ude med nyt album, "Solkongen, del 2" Foto: Anne Bæk

Ifølge forsangeren burde danskerne selv vælge, hvilken sang der skulle vælges i forbindelse med en slutrunde.

»Jeg synes, at det her med, at DBU skal ud og vælge, hvem der skal lave den, altså hvad ved de om musik? Så synes jeg, at det skal være folket, der skal beslutte.«

»Det bliver sådan noget musikbranche møder fodboldindustri – et eller andet underligt 'creature', der kommer ud af det,« siger Niels Brandt.

Både Morten Bruun og Niels Brandt spillede deres favoritfodboldsange i dagens udgave af Fodbold EM, som du kan høre herunder eller i din foretrukne podcast-app.