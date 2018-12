Badmintonherrerne Astrup og Skaarup spiller sæsonfinale i Kina uden trænere og læger grundet forbundskonflikt.

Når verdenstoppen i badminton dyster ved sæsonfinalen i Kina onsdag til søndag, repræsenterer herredoublen Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup som de eneste Danmark.

En verserende konflikt mellem Badminton Danmark og landsholdsspillerne betyder dog, at den danske herredouble - i modsætning til deres modstandere - ikke har trænere, fysioterapeuter og læger i ryggen.

Forhåbningen er dog, at de erfarne herrer kan få en hjælpende hånd på kinesisk grund, lyder det fra Kim Astrup.

- Vi må søge den hjælp, vi kan få, og vi tager imod alt med kyshånd.

- Det kan være, hvis vi spørger pænt, at turneringen har en fysioterapeut, som vi må låne, ellers må vi se, om vi kan støve en op hos nogle af vores konkurrenter, siger han.

Grundet strikse kinesiske indrejseregler har det ikke været muligt for badmintondoublen i sidste øjeblik at få fløjet eksterne trænere og en medicinsk stab ind.

På trods af omstændighederne er herredoublen kampklar, lyder det fra Anders Skaarup.

- Det er en af de største turneringer, og der ville man jo som udgangspunkt have trænere med. Men det er stadig os, der har ketsjeren og vil vinde på banen.

- Vi kommer ikke med en favoritværdighed, det ville næsten være for arrogant at sige, men vi kommer med en tro, håb og drøm om at gøre det godt, siger Skaarup.

Ifølge makkeren Kim Astrup er målsætningen at nå semifinalen. Og det er der en særlig grund til.

En god placering er nemlig næste skridt på vejen til at sikre en dansk nationsplads til sommer-OL i 2020 i Japan.

- Vi vil stille os i en god position, inden OL-kvalifikationen starter 1. maj. Og det vil vi gøre med et godt resultat i sæsonfinalen.

- Semifinalen er en målsætning. Både for pointene til verdensranglisten og også prestigemæssigt, siger Astrup.

- Der er ikke små OL-drømme, der er store OL-drømme. Men vi er også bevidste om, at der er mange skridt på den vej, tilføjer Anders Skaarup.

Konflikten mellem forbundet og landsholdsspillerne er en kulmination på en uenighed om de fremtidige vilkår for at spille på landsholdet.

Et af stridspunkterne om en ny aftale har været spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle aspekter.

Den manglende aftale betyder, at landsholdsspillerne ikke længere kan benytte elitecentret i Brøndby eller gøre brug af trænere og specialister.

Det gælder også herredoublen, der har trænet i forskellige haller i København siden starten af december.

Ifølge Astrup og Skaarup har de andre landsholdsspillere dog været gode sparringspartnere.

Samtidig har videomateriale af modstanderne været overskueligt, idet makkerparret under turneringen kun kan møde op til syv forskellige modstandere, lyder det.

Vigtigst for herredoublen er nu at fokusere fuldt ud på den forestående turnering.

- Det, der i hvert fald ikke skal ske, er, at vi står derude og føler, at hele verden er imod os. Det er spild af tid, så kunne vi lige så godt lade være med at tage afsted.

- Vi må hanke op i os selv og sørge for at lave et godt resultat, siger Kim Astrup.

Parret åbner onsdag mod verdens bedste herredouble - Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo fra Indonesien.

