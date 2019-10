Badmintonspilleren Carsten Mogensen har indset, at han og makkeren ikke får point nok til deltagelse ved OL.

Kampen om at komme til OL i badminton for en ny doublekonstellation er lang og besværlig, og med knap ti måneder til sommerlegene i Tokyo må Carsten Mogensen og makkeren Mads Pieler Kolding erkende, at der ikke lader sig gøre.

- Vores ambitioner fejler ellers ikke noget. Men vi har indset, at vi desværre ikke kan nå at erobre de mange verdensranglistepoint, der kræves, siger Mogensen til B.T.

Den nu 36-årige Mogensen spillede i marts sin sidste turnering med sin mangeårige makker, Mathias Boe. De to vandt sammen en lang række store titler og tog blandt andet sølv ved OL i London i 2012.

Efter All England i marts gik Mogensen og Boe imidlertid hver til sit og blev sat sammen med henholdsvis Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen, der tidligere dannede par.

Begge nye par kæmper for at kravle op ad ranglisten, men på grund af en rygskade til Kolding har han og Mogensen ikke spillet en eneste international turnering sammen.

De er heller ikke med ved turneringen Denmark Open, der spilles i Odense fra tirsdag til søndag i denne uge. Om tre uger står de igen på samme side af nettet ved turneringen SaarLorLux Open i Tyskland, og så begynder jagten på OL i Paris i 2024.

- Selv om vi kommer til at gå glip af de olympiske lege i Tokyo, håber vi, at vi de næste sæsoner klarer os så godt internationalt, at OL-drømmen i stedet bliver realiseret i Paris, siger Mogensen.

