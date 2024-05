Fie Udby Erichsen, der tidligere har vundet OL-sølv, er blandt de 15 roere, der tirsdag blev udtaget til OL.

15 kvindelige roere er tirsdag blevet udtaget til OL i Paris. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Dermed er det danske OL-hold i roning oppe på 16 atleter fordelt på fire både. I forvejen var Sverri Nielsen udtaget som den eneste mandlige roer.

Med til OL i Paris er blandt andre Fie Udby Erichsen og makkeren Hedvig Lærke Berg Rasmussen. De skal ro i dametoeren uden styrkvinde.

39-årige Fie Udby har tidligere vundet OL-sølv i London i 2012. Hun var også med ved OL i 2016 og 2021.

30-årige Hedvig Lærke Berg Rasmussen vandt OL-bronze i 2016. Hun var også med ved legene i 2021.

Ud over de tidligere olympiske medaljevindere er flere talenter udtaget blandt de 15 roere.

Thor Juul Kristensen, der er sportschef i Danmarks Rocenter, kalder holdet for "et unikt og stærkt mix af atleter til både nutiden og fremtiden".

- Det er lykkedes os at gøre det attraktivt for nogle af de rutinerede roere at satse på endnu et OL, samtidig med at nye talenter er kommet til.

- Jeg er blown away af begejstring over, at det er lykkedes os at kvalificere 16 roere til OL fordelt på fire både.

- Det bliver en fantastisk rofest i Paris, hvor vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at række ud efter podiepladserne, siger Thor Juul Kristensen.

Søren Simonsen, chef de mission for det danske OL-hold, er tilfreds med sammensætningen af både flere rutinerede roere og 11 olympiske debutanter.

- Dansk roning og OL er uløseligt forbundet. Gang på gang har danske roere givet os store oplevelser. Sådan bliver det i den grad også i Paris, hvor vi sender hele 16 dygtige roere.

- Det er helt fantastisk. Jeg glæder mig voldsomt til at følge de fire danske både på vandet i Paris, siger Søren Simonsen.

/ritzau/