De har trænet som vanvittige i fire, fem eller måske syv år. Med et klart, brændende mål for øje: De olympiske lege.

Alt det kan blive smadret af et fremmed host eller nærkontakt med en virusbefængt overflade – et tilfælde af coronavirus vil ødelægge atleternes form kort inden legene.

Derfor vil Danmarks Idrætsforbund, DIF, og flere markante OL-atleter nu have rykket de danske OL-deltagere frem i vaccinekøen.

»Vi har at gøre med en gruppe af personer, der er tvunget til at krydse grænser og komme ind og ud af forskellige bobler. Der er et samfundsmæssigt ræsonnement i, at vi ikke trækker smitte med hjem,« siger hækkeløber Sara Slott Petersen.

Skal de danske atleter tilbydes en coronavaccine før OL i Tokyo?

Den nye vaccinationskalender betyder, at den sidste dansker først er færdigvaccineret mod coronavirus i august. Allerede 23. juli begynder OL i Tokyo.

Den 34-årige topatlet, der vandt bronze ved legene i Rio i 2016, slår fast, at atleterne ikke skal foran de syge og gamle.

»Der er ingen atleter, der forventer, at de skal rykkes foran nogen, som helt tydeligt har brug for vaccinen – kronikerne, de gamle og de svagelige,« siger Sara Slott Petersen og fortsætter:

»Men når den gruppe er serviceret, er der et ræsonnement i, at man får vaccineret sportsfolk – både dem på OL-holdet, men også de mange, der er omkring OL-kravet, hvis job det er at rejse ind og ud hele tiden. Vi har ikke noget valg.«

Foto: JEWEL SAMAD

Sara Slott Petersen forklarer, at det for hende og mange andre fremtrædende sportsfolk i OL-truppen ganske enkelt er umuligt at blive hjemme i trygge Danmark.

»Det handler ikke om, at vi skal på ferie på Kreta. Jeg har ikke noget alternativ. Der er ikke konkurrencer i Danmark – stævnerne er på den anden side af jorden for mange af os.«

Morten Mølholm, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, tog hul på debatten til DR torsdag:

»Vi skylder vores atleter, at de er vaccineret før OL. De har brugt mange års hårdt slid for at nå hertil, og vi som samfund har investeret mange ressourcer i, at de er nået hertil,« forklarede han til DR.

Foto: Asger Ladefoged

Nu er bolden spillet videre til de politiske partier, hvor både Venstre og Konservative tidligere har støttet ideen. Mai Mercado (K) har sammenlignet sportsfolkene med soldater, der skal udsendes, og som allerede er blevet vaccineret.

Socialdemokratiet har indtil videre ikke forholdt sig om den eventuelle fremrykning, men DIF presser på for en snarlig løsning – for det haster i den grad.

»Vi skal have vaccinen fem til seks uger inden første konkurrencedag. Så det skal være omkring midten af juni, så man har tid til at have eventuelle sygdomsdage,« forklarer Sara Slott Petersen.

De danske atleter har tidligere fået tilbudt en vaccine. Endda på Den Internationale Olympiske Komités regning. Det blev dog et klart nej, da tilbuddet kun gjaldt den kinesiske coronavaccine.

Den beslutning er Sara Slott Petersen enig i.

»Jeg vil hellere tage til OL uden en vaccine, end at få skudt noget kinesisk eller russisk ind i armen,« siger hækkeløberen.