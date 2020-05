OL i Tokyo var målet for Line Langelund Eriksen - nu stopper hun i stedet karrieren øjeblikkeligt.

»Det er ene og alene hendes egen beslutning, for kun på den måde kan det blive den rigtige beslutning for hende og for os, selv om vi naturligvis ærgrer os over at måtte sige farvel til en særdeles dygtig atlet,« siger sportschef i Dansk kano og kajak forbund, Lars Robl.

Den kun 22-årige roer har vil ikke længere repræsentere Danmark i firerkajak som en konsekvens af den coronapandemi, der ikke bare resulterede i, at alle stævner hurtigt blevet aflyst - men ikke mindst betød, at OL blev udskudt fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

»Hele den her coronatid satte en kæp i hjulet for den plan, jeg havde lavet. Da alle stævnerne blev aflyst som perler på en snor, og det hele blev så uvist, så forsvandt min motivation bare,« uddyber Line Langelund Eriksen over for TV 2 Sport.

Hun fortæller fortæller videre, at 'alt føltes som en joke', fordi det store mål, OL, alligevel ikke skulle finde sted i år.

Hos Dansk kano og kajak forbund har man forståelse for beslutningen.

»For Line har det bare ikke været muligt at genfinde den motivation og lyst, som er helt afgørende for en eliteatlet. Har du ikke den motivation og lyst med dig, kan du ikke skabe den fremgang og de resultater, du ved, du kan præstere,« siger sportschef Lars Robl til forbundets hjemmeside.

Her fremgår det, at Line Langelund Eriksen tog sin endegyldige beslutning for en uge siden efter en måneds pause, hvor hun fik fri fra træning og tid til at tænke.

Her ses Line Langelund Eriksen (th.) sammen med de øvrige atleter i firerkajakken. Foto: Dansk kano og kajak forbund Vis mere Her ses Line Langelund Eriksen (th.) sammen med de øvrige atleter i firerkajakken. Foto: Dansk kano og kajak forbund

»Efter pausen talte jeg med hende igen, og her havde hun truffet beslutningen om at stoppe. Selv om hun var ked af det, også på de andre pigers vegne, så var hun afklaret med sin beslutning, for hun havde i pausen ikke savnet at træne og ro kajak. For os har det i den proces været vigtigt at hjælpe Line og forklare hende, at den beslutning, hun træffer, er den rigtige beslutning,« siger Lars Robl.

Den 22-årige roer vil ifølge TV 2 Sport nu påbegynde en helt ny karriere: Tandlægestudiet efter sommerferien.

Men skulle Line Langelund Eriksen på et tidspunkt ombestemme sig, vil forbundet være klar til at sige 'velkommen tilbage'.

»Både Line, trænerteamet og jeg, er enige om at holde en dør åben, så skulle hun på et tidspunkt genfinde motivation og lyst, så er hun mere end velkommen tilbage, hvis niveauet stadig er der,« siger Lars Robl.