Den danske dressurstjerne Cathrine Dufour var af mange spået fremragende medaljechancer ved sommerens olympiske lege i Tokyo.

Men så kom coronavirussen i vejen og har forløbigt udskudt legene i Japan til 2021. Det bekræftede den Internationale Olympiske Komité - efter flere ugers spekulation - tirsdag.

Og det er et hårdt slag for Dufour, der sandsynligvis må erkende, at hendes hest Cassidy er for gammel i 2021.

Skuffelsen er da heller ikke til at tage fejl af på danskerens Instagram-story.

»Så 2020 er mere eller mindre aflyst,« skriver hun.

Cathrine Dufours kæreste, Rasmine Laudrup, er dog hurtigt ude med en støtteerklæring i den svære tid.

»Så ked af det på min bedre halvdels vegne og til alle de andre atleter, som havde trænet så hårdt frem mod årets OL,« skriver hun på sin Instagram-story og fortsætter:

»Vores verden står over for noget alvorligt l... , og det er fuldt ud forståeligt, at OL er blevet flyttet.«

»Til min bedre halvdel; du kommer til at være lige så sej næste år. Jeg tror endda, at du vil være bedre. Elsker og støtter dig og kan ikke vente med at tage af sted med dig næste år.«

Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup mødte hinanden i forbindelse med et hestesports-event i Herning sidste år.

De valgte for kun halvanden måned at stå frem og fortælle om deres forhold.

Forinden havde de i efteråret sidste år indledt et professionelt forhold, hvor de begge træner heste og rider sammen på Dufour-familiens gård ved Roskilde. Her bor de sammen i dag.