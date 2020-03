Forestil dig, at du har knoklet for noget i næsten fire år. Og alligevel kan det hele ende med at smuldre.

En situation, den danske dressurstjerne Cathrine Dufour - og mange andre atleter - lige nu står i.

En venteposition som følge af udbruddet af coronavirus, der har rejst et stort spørgsmål: bliver OL aflyst eller rykket?

»I går var første gang, tanken strejfede mig: ‘Gad vide, om de aflyser det’. Hvis de gør det, har jeg bare lyst til at rejse væk nogle uger. Nu har jeg brugt de sidste fire år minus de seneste fire måneder på at planlægge alle stævner, vigtige ting er valgt fra for at spare kræfter til Tokyo. Det ville være så ærgerligt,« siger Cathrine Dufour til B.T.

Cathrine Dufour og hesten Cassidy var med til OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE Vis mere Cathrine Dufour og hesten Cassidy var med til OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE

Senest er et vigtigt stævne i Hagen blevet aflyst. Et stævne, der ellers var et vigtigt i forhold til at sætte det endelige OL-hold. Hvis altså legene finder sted.

Cathrine Dufour understreger, at skulle de blive aflyst, er det, fordi 'det er nødvendigt'. Men det ville ærgre hende. Ikke kun på det personlige plan, men også set ud fra et større perspektiv.

»Jeg ville synes, det var så nederen. Dansk dressur er lige nu stærkere, end vi nogensinde har været. Vi har en helt klokkeklar chance for medalje. Det ville være så dødhamrende ærgerligt. Det er ikke som tyskerne, der har stærke hold år efter år. Vi har virkelig tur i den i år og nogle helt sindssyge unge talenter hos både heste og ryttere. Jeg håber virkelig, det bliver afholdt,« siger dressurrytteren.

Træningen med hestene er dog ikke det store problem. Formen kan blive holdt ved lige, for på gården i Roskilde kan hun træne udendørs og uforstyrret. Der er ikke rigtig nærkontakt, så det er nemmere at minimere risikoen for smitte. Dog oplever hun en udfordring med træningen ved siden af ridningen. En træning, der for Cathrine Dufour er essentiel, da det i dressur er vigtigt at have en stærk krop.

Cathrine Dufour og hesten Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall Vis mere Cathrine Dufour og hesten Cassidy. Foto: Bjoern Larsson Rosvall

»I forhold til fitnesstræning er jeg blevet udfordret. Jeg var også begyndt at træne med meget tøj på for at skrue temperaturen op i forhold til i Tokyo. Lige nu har jeg skruet meget op for løb og så nogle simple træninger hjemme. Vi er vant til at køre med hård styrketræning, og det er virkelig udfordret nu og begrænset. Jeg kan løbe, cykle og køre intervaller, men en måned uden almindelig tung styrketræning sætter én lidt tilbage,« fortæller Cathrine Dufour.

En anden ting, der godt kan være en udfordring i forhold til forberedelsen, handler om hestene. For i ridning er der både udendørs- og indendørssæsoner, og derfor er det vigtigt for hestene at komme ud, da de kan ændre sig.

Og samtidig står hun over for et valg - nemlig om hun skal tage sin erfarne hest Cassidy med til Tokyo, eller om det skal være den yngre Bohemian.

»Lige nu hælder jeg mest til Bohemian i år. Det, der er rigtig godt i år, er, at jeg ville have Cassidy som reserve. Jeg er mere sikret en start, forstået på den måde, at jeg er dækket ind, hvis jeg skulle få en skade på en af hestene. Næste år er Cassidy altså 18 år. Jeg vil ikke sige, det er med garanti, det ikke sker, men jo ældre de bliver, jo hårdere bliver det at rejse rundt,« siger Cathrine Dufour, der heller ikke ved, hvornår Cassidy skal pensioneres.

Dog tror hun ikke, det gør noget for medaljechancerne, hvis det ikke bliver makkeren gennem 10 år - nemlig Cassidy - der kommer med på et fly til Tokyo.

»Skulle jeg vælge i dag, er Bohemians overligger lige det højere. Der er mere sikkerhed med Cassidy, fordi han stort set leverer hver gang. I forhold til, hvis vi virkelig skal prøve med højt spil og prøve at få flere medaljer med hjem, er det Bohemian, der kan trække det længste strå, når vi står derude,« siger Cathrine Dufour.

Om hun kommer derud sammen med resten af de danske repræsentanter, vil tiden vise. En uvished, de alle lige nu lever med.

»Jeg skubber det lidt foran mig. Min største bekymring er selvfølgelig nogle af de ældre, jeg har i familien, og derefter, om OL bliver aflyst. Jeg prøver at passe på dem, jeg har omkring mig, fordi jeg selv er sund og fit, men jeg vil selvfølgelig ikke smitte nogen. Vi er jo et stort team, så jeg er i kontakt med mennesker, uden at det er nærkontakt, men jeg tænker mest på ikke at bringe en smitte videre, hvis nu jeg skulle blive smittebærer. Jeg tager det stille og roligt med almindelig, sund omtanke,« siger Cathrine Dufour.