En samlet sjetteplads i Uddevalla skaffede Thomas Kjer Olsen point nok til, at han er sikker på VM-sølv.

Motocrosskøreren Thomas Kjer Olsen er sikker på at vinde VM-sølv for første gang.

Det står klart, efter at han søndag blev samlet nummer seks i VM-afdelingen i Uddevalla. Løbet bragte ham op på 592 point, og det er nok til at sikre andenpladsen i MX2-klassen med to afdelinger tilbage.

Mere bliver det dog heller ikke til i denne omgang for Thomas Kjer Olsen, der har vundet bronze de seneste to sæsoner.

Spanieren Jorge Prado, som efter en suveræn sæson er oppe på 737 point, har sat sig solidt på førstepladsen og dermed guldet.

Kjer Olsen fik en bragende god start på sæsonen. På Matterley Bassin i England vandt han anden afdeling i sin klasse og lagde sig dermed midlertidigt i spidsen af den samlede VM-stilling.

Siden har resultaterne været mere svingende for danskeren, men han holdt alligevel et højt nok niveau til at snuppe sølv.

- Det vigtigste, der skete i weekenden, var, at jeg sikrede den samlede andenplads i VM-klassementet. Jeg kunne ikke have gjort det uden mit fantastiske hold, min familie, venner og alle dem, der har støttet mig.

- Det var fantastisk at se så mange danske tilhængere, der havde taget turen til Uddevalla for at se mig og de danske drenge, skriver Kjer Olsen i et opslag på Instagram.

Næstsidste VM-afdeling afvikles i Afyonkarahisar i Tyrkiet 8. september, mens Shanghai i Kina danner ramme om finaleafdelingen ugen efter.

/ritzau/