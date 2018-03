Niclas Nøhr og Sara Thygesen åbnede godt, men tabte finalen i to sæt til et par fra Malaysia.

Mülheim an der Ruhr. Niclas Nøhr og Sara Thygesen tabte søndag i finalen i mixeddouble i badmintonturneringen German Open i to sæt til et malaysisk par.

Sætcifrene lød 21-14, 22-20 i modstandernes favør.

Finalemodstanderne, Soon Huat Goh og Shevon Jemie Lai, lå inden kampen nummer ti på verdensranglisten og var tredjeseedet i turneringen.

Den useedede danske konstellation lå nummer 55 i verden, men har tidligere ligget i top-30.

Danskerne havde spillet flere gode kampe undervejs i German Open, og de startede også stærkt i finalen, hvor de hurtigt rystede eventuelle nerver af sig og kom foran 8-5.

Men derfra faldt spillet fra hinanden, og det malaysiske par vandt første sæt med 21-14.

I andet sæt fortsatte Soon Huat Goh og Shevon Jemie Lai med at dominere, kom på 8-3, afviste et dansk comeback til 18-18 og 20-20 og vandt sættet med 22-20.

German Open er en såkaldt Super 300-turnering, som er det laveste niveau på World Tour. I en Super 300-turneringen er de ti bedst rangerede doublepar ikke tvunget til at stille op.

