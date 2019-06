Niclas Nøhr og Sara Thygesen tabte med klare cifre til de andenseedede briter ved European Games.

Badmintonturneringen ved European Games blev skudt i gang mandag morgen med et dansk nederlag.

Mixeddoublen med Niclas Nøhr og Sara Thygesen tabte med de klare cifre 14-21, 6-21 mod de andenseedede briter, Marcus Ellis og Lauren Smith.

De befinder sig i gruppe B, hvor to ud af fire par avancerer til kvartfinalen. Dermed står danskerne stadig med gode chancer for at gå videre, hvis de som ventet kan slå et spansk og et ukrainsk par i de næste gruppekampe.

Briterne satte sig med det samme på kampen og kom foran med 9-3. Danskerne kom bedre med og reducerede til 8-10 og var stadig med i sættet ved 12-15. Derfra kørte briterne dog sættet sikkert hjem.

Andet sæt blev endnu mere ensidigt. Det britiske par bragte sig foran med 13-3 efter at have vundet otte bolde på stribe, og det kunne danskerne ikke svare tilbage på.

Nøhr og Thygesen stiller op i turneringen som forsvarende mestre efter triumfen ved European Games i Baku for fire år siden. Dengang hentede de danske badmintonspillere i alt fem medaljer.

Senere mandag fik Sara Thygesen heller ikke en god start i damedouble, da hun sammen med Maiken Fruergaard igen tabte til Lauren Smith, der i den kategori danner par med Chloe Birch.

Briterne vandt i to sæt med cifrene 21-12, 21-18. Thygesen og Fruergaard er seedet som nummer et i damedouble.

/ritzau/