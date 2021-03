Den 31-årige danske OL-rytter Anna Kasprzak har mandag delt en glædelig nyhed med sin følgere.

Den danske milliardærarving er nemlig blevet mor til en lille dreng.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil:

'Endelig er han her. Vi har det alle rigtig godt og er meget glade,' skriver hun til billedet af den lille nyfødte.

Anna Kasprzak havde egentlig termin den 18. marts, men han lod dog vente lidt på sig og kom altså først til verden den 27. marts 2021.

Dressurstjernen og kæresten Mathias Skov Rasch kan dermed nu kalde sig forældre til to, da de i forvejen har datteren Ella, der fylder tre år til maj.

Anna Kasprzak, der er datter af ejeren af skoimperiet Ecco, Hanni Toosbuy Kasprzak, har to gange tidligere repræsenteret Danmark ved OL i dressur på hesten Donnperignon – i 2012 i London og i 2016 i Rio.

I oktober 2018 blev Donnperignon dog pensioneret, og i november 2019 købte Kasprzak-familien hesten Fuhur, der på det tidspunkt var 10 år gammel.

Anna Kasprzak og hesten Donnperignon. Foto: Henning Bagger Vis mere Anna Kasprzak og hesten Donnperignon. Foto: Henning Bagger

I slutningen af december 2019 fortalte Anna Kasprzak dog, at hesten ikke havde været helt fit til at træne.

Det skyldtes formentlig en allergisk reaktion, og tilbageslaget betød også, at hun havde skruet ned for OL-drømmen.

I september offentliggjorde hun så, at hun var gravid, og i den forbindelse slog hun fast, at hun ikke havde opgivet drømmen om at komme med til OL igen.

»Jeg har ikke udelukket at forsøge at komme på landsholdet til OL, men det kræver en særaftale i forhold til at bo uden for OL-byen. Jeg kan ikke være væk fra sådan en lille størrelse i en måned,« sagde hun til mediet Ridehesten.

OL i Tokyo begynder 23. juli.