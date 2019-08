Færøske Sverri Nielsen roede sig fredag i finalen i singlesculler ved VM i roning, hvilket sikrer OL-billet.

Der var både jubel og skuffelse i den danske lejr fredag ved VM i roning i østrigske Ottensheim.

Den færøske roer Sverri Nielsen, der ved VM i Østrig repræsenterer Danmark, blev nummer to i semifinalen og roede sig dermed i finalen i singlesculler.

Sverri Nielsen tilbagelagde de 2000 meter i tiden 6 minutter og 52,930 sekunder. Han var dermed lige godt et sekund langsommere end tyske Oliver Zeidler og formåede akkurat at holde Stef Broenink fra Holland bag sig.

Sverri Nielsen vandt World Cup-stævner i Poznan og Rotterdam op til VM, og på længere sigt drømmer han om at vinde OL-guld, har han udtalt.

Og den drøm er nu tættere på at blive opfyldt.

Foruden finalepladsen sikrede Sverri Nielsen også endnu en dansk OL-billet til legene i Tokyo næste år.

- Jeg er utrolig lykkelig og lettet over, at billetten er i hus. Det har været et stort pres at håndtere, og det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, at jeg nu skal til Tokyo.

- Det var et hårdt ræs i dag. Taktikken var egentlig bare, at jeg skulle give den alt, hvad den kunne trække i dag. Jeg forsøgte at styre løbet fra spids for at have mest kontrol over løbet, og det lykkedes rimeligt godt.

- Nu håber jeg, at jeg kan ro lidt mere frit i finalen, siger Sverri Nielsen.

Den første OL-plads blev sikret torsdag, da kvindernes firer uden styrmand roede sig i VM-finalen.

Anderledes så det ud for Fie Udby Erichsen.

Danskeren lå fredag godt med i størstedelen af semifinalen, men måtte på de sidste 500 meter se sig overhalet af den schweiziske båd og sluttede på fjerdepladsen - lige nøjagtig uden for de adgangsgivende pladser til finalen.

Kara Kohler fra USA vandt semifinalen foran briten Victoria Thornley.

Fie Udby Erichsen får dog endnu en chance for at komme til OL via et kvalifikationsstævne i maj.

/ritzau/